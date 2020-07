Traian Băsescu, după numărul mare de infectări: Vela, Arafat, Tătaru şi Orban trebuie să plece

"Una din marile probleme era că pe timpul starii de urgenta a fost ca s-a testat foarte putin. Faptul că s-au relaxat masurile fara ca autoritatile sa stie unde sunt focarele, ne-a adus aici.

Au fost 2 lucruri care nu s-au respectat. În primul rând, masurile din pandemie trebuiau sa se aplice cu respectarea drepturilor fundamentale. Am luat niste masuri salbatice care au iritat populatia. Al doilea lucru: prin comunicare, autorităţile trebuiau sa-şi facă din populatie un partener.

Efectele pandemiei nu sunt controlate. Oamenii nu au incredere în actuala conducere. Trebuie altă echipa. Aceasta populatie a fost umilită de tratamentul primit.

Trebuie sa plece Vela, Arafat, ministrul Sănătăţii şi Premierul. Responsabilitatea operatiunii este a premierului.

Arafat a ratat toate operaţiunile de salvare. Decizie de relaxare a fost cea mai mare mizerie. Relaxare fără să stii cele ma mari focare", a spus Traian Băsescu la România TV.

Victor Ponta, despre evoluţia pandemiei în România: Mi se pare ca e un haos. În afară de propagandă la televizor nu s-a facut nimic





Şi Victor Ponta spune că situaţia a scăpat de sub control, iar oamenii nu mai au încredere în autorităţi.

"Situaţia a scăpat de sub cotrol. Oamenii nu mai cred in autoritati. Aud de la specialisti lucruri ingrozitoare. Cum poti sa spui acum că nu avem ventilatoare? Au trecut 6 luni de la începerea pandemiei. Mi se pare ca e un haos. In afara de propaganda la televizor nu s-a facut nimic.

Am vrut să laud Guvernul ca au crescut numarul de teste. Nu l-au crescut Guvernul, ci clinicile private. Guvernul nu şi-a mărit capacitatea de testare, nici nu a dat măşti.

Suntem în august şi ei tot sunt nepregătiţi. Bine că sunt pregătiţi de alegeri. Dacă iese rău, cine răspunde?", a spus Victor Ponta la România TV

Reamintim că în ultimele zile, România a înregistrat peste 1000 de cazuri de infectări cu coronavirus pe zi. Duminică, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.120 cazuri noi de coronavirus. Până pe 26 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.572 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Citeşte şi Călin Popescu Tăriceanu: O nouă stare de urgenţă este lovitura decisivă pentru distrugerea economică a României