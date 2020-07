Tratamentul lui Gigi Becali pentru coronavirus: "Vitamina C, vitamina D, amidon...Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu"

Gigi Becali spune că a avut în cadrul firmelor pe care le administrează cazuri de coronavirus pe care le-ar fi tratat cu o asociere de substanțe în cadrul clinicii pe care o deține.

"Amidon, vitamina C, vitamina D, rezolvă problema. Bine, vorbesc de vitamina C în cantități mari. Mi s-a întâmplat, am avut cazuri de-ai mei: șoferi, două femei de serviciu. Au fost infectați și i-am izolat într-o casă: le-am făcut vitamina C-30 de grame, amidon, vitamina D și zinc și la revedere, în 5 zile au ieșit negativ. Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu," a spus Gigi Becali la Antena 3.

Gigi Becali: "E Dumnezeu mincinos? Teia Sponte nici nu se dădea jos din maşină când mergea la piaţă"

"Da, eu am colaborat cu domnii doctori care lucrează cu Gigi Becali, sunt oameni deosebiți. Așa este: este o asociere de amidon, această substanță pe care noi o avem și vitamina C, care au un efect pozitiv. Important e să fie testați și descoperiți la timp pacienții, iar apoi să ajungă într-un spital pentru a primi aceste tratamente", a răspuns Carmen Dorobăț.