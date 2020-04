Trei angajati ai Tribunalului Suceava infectaţi cu coronavirus

"La aceasta data, la Tribunalul Suceava, dintre angajati, sunt confirmate trei cazuri de infectare cu virusul SARS Cov-2, contactii acestora fiind izolati la domiciliu, conform procedurii legale in vigoare, situatie care nu a afectat in niciun mod desfasurarea activitatii de judecata. Pentru angajatii care isi desfasoara activitatea in Palatul de Justitie, precum si pentru ceilalti participanti la actul de justitie au fost luate, la instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, masuri stricte privind accesul, circulatia si dezinfectarea sediilor instantelor. In sediul Palatului de Justitie este obligatorie purtarea mastilor si a manusilor de protectie, la intrarea in sediu fiind asigurate materialele de protectie necesare", precizeaza presedintele Curtii de Apel Suceava, Cristinel Grosu.