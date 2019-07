Trucul prin care un turist a evitat să plătească suprataxa de bagaj, pe aeroport. Şocate, autorităţile l-au lăsat în pace VIDEO

Zgârcenia scoţienilor este proverbială, aşa că soluţia găsită de acest turist n-ar trebui să mire pe nimeni, fiind în joc salvarea unei sume importante de bani. Concret, bărbatul de 46 de ani ar fi trebuit să plătească în plus 106 euro, greutatea bagajelor sale depăşit limita cu 8 kg.

Dacă membrii personalului de la EasyJet au acceptat resemnaţi şi amuzaţi situaţia, ceva mai greu i-a fost scoţianului la serviciul de securitate, ofiţerii crezând că acesta are ceva ascuns sub haine. În cele din urmă, el s-a urcat în aeronavă, sub privirile perplexe ale autorităţilor.