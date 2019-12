Trupul lui Cornel Galeş va fi repatriat. Fosta iubită a bărbatului se va ocupa de formalităţi şi de înmormîntare

Se fac pregătiri pentru repatrierea trupului neînsuflețit al lui Cornel Galeș, informează România TV.

Fostul soț al Ilenei Ciuculete nu mai alte rude iar de formațități se va ocupa Viviana, femeia cu care Galeș a locuit în Spania. Se pare că după despărțirea de Viviana, Cornel Gales intrase în depresie.

Cornel Galeș se îndrepta spre o familie de români, pentru a sărbători 1 Decembrie. Galeș nu purta centură, impactul a fost extrem de puternic și astfel, s-ar fi produs pe loc decesul.

„Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic... Sper să nu fie adevărat, dar cred că este", sunt dezvăluirile care au apărut după decesul lui Galeș.

