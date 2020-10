TSKA SOFIA - CFR CLUJ (ora 19:55) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în Grupa A din EUROPA LEAGUE

TSKA SOFIA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. Halil Umut Meler va arbitra meciul TSKA SOFIA - CFR CLUJ, ajutat de asistenții Mustafa Eyisoy și Cevdet Komurcuoglu (toți din Turcia). DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK SPORT PLUS transmit, joi, de la ora 19:55, TSKA SOFIA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Fiecare punct e important, pentru că poate fi crucial. Grupa e puternică, nu există echipe slabe. CFR Cluj e foarte tare. Ne știm atuurile și slăbiciunile. Sună ca un clișeu, dar vom încerca să profităm de punctele noastre forte și să le neutralizăm pe cele ale lui CFR Cluj", a spus antrenorul celor de la TSKA Sofia, Stamen Belcev.

"Din păcate, campania noastră de transferuri nu a fost ca a celor de la TSKA Sofia, care au luat nouă fotbaliști. Lotul nostru e subțire acum. Va fi greu, în condițiile actuale să ajungem mai departe de grupe. Am văzut șapte meciuri ale lui TSKA Sofia, mi-au plăcut. Cred că au șanse bune să se califice din grupe. Au venit jucători de la Lille, Nancy, Watford. Bulgaria, din păcate, ne-a luat-o înainte. Are două echipe în grupele Europa League. Nu știu când România va avea iar două echipe, știm situația de la noi", a spus antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu.

TSKA SOFIA şi CFR CLUJ se întâlnesc pe Stadionul "Vasil Levski" din capitala Bulgariei. De la aceeași oră, 19:55, tot în Grupa A se dispută meciul Young Boys Berna - AS Roma. TSKA SOFIA CFR CLUJ, meci contând pentru prima etapă a Grupei A din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 19:55.

Echipele probabile la meciul TSKA SOFIA - CFR CLUJ

TSKA SOFIA: Busatto - Galabov, Antov, Mattheij, Mazikou - Youga, Geferson - Iomov, Sankhare, J. Keita - Sowe. Antrenor: Stamen Belcev.

CFR Cluj: Bălgrădean - Cr. Manea, Vinicius, Burcă, Camora - Chipciu, Hoban, Djokovic - Deac, Debeljuh, Ad. Păun. Antrenor: Dan Petrescu.

