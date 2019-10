Tu esti un parinte responsabil?

Sa fii parinte este o enorma raspundere. Este o raspundere enorma nu doar fata de copilul tau, ci si fata de viitorul tuturor copiilor nostri.



Viitorul depinde de acesti copii pe care noi ii crestem si ii educam acum. Cum isi vor construi viitorul copiii nostri depinde in mare parte de ceea ce facem noi acum in calitate de parinti.



Asa-i ca este o raspundere enorma?



Ca avem aceasta raspundere, stiu si copiii nostri. Am auzit de nenumarate ori copii care vorbeau despre parintii lor: „Nu inteleg ce vor de la mine. Ei au vrut sa aiba un copil, deci e raspunderea lor."



Familia este prima scoala pentru un copil si aici invata cele mai multe lucruri despre viata. In acest sens, in familie cuvintele par sa conteze mai mult ca oriunde altundeva.



Comunicarea in familie este primul loc in care copiii invata sa comunice si sa se poarte cu ceilalti. Primii lor profesori sunt parintii. De aceea e bine ca parintii-profesori sa-si aminteasca tot timpul ca ori de cate ori comunica intre ei, copiii invata cate ceva.



Am o buna prietena care imi povestea cu ani in urma ca atunci cand ajunge acasa, dupa o zi de munca, are un obicei la care nu renunta pentru nimic in lume.



