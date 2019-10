Articol publicat in: Justitie

Tudorel Toader, dezvăluiri explozive despre chichiţa legislativă care scoate recidivişti din închisoare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mii de deținuți, unii periculoși, au fost eliberați prin legea recursului compensatoriu. O bună parte dintre ei au recidivat, iar fostul ministru Tudorela Toader a fost arătat cu degetul pentru această lege. Fostul ministru al justiției Tudorel Toader scrie, luni seara, pe Facebook, despre o prevedere mai puțin știută a legii recursului compensatoriu, prin care este posibil să fie eliberați mult mai mulți deținuți decât ar fi îndreptățiți. Astfel, dacă există o singură celulă dintr-un pavilion care nu îndeplinește standardele CEDO, atunci se consideră că toate celelalte celule sunt la fel, iar deținuții respectivi, chiar dacă sunt deținuți în condiții corespunzătoare, pot fi eliberați. „Se știe că CSM a propus că cele 3 zile, la 30 de zile executate, să fie considerate ca executate. Se știe că în loc de 3 zile, Parlamentul a mărit numărul la 6 zile. Ce NU SE ȘTIE știe este faptul că dacă o singură celulă dintr-un pavilion nu îndeplinește standardele CEDO, atunci se consideră că nici celelalte celule nu îndeplinesc standardele, artificiu prin care s-a extins beneficiul recursului compensatoriu și pentru cei deținuți în condiții corespunzătoare!”, a scris Tudorel Toader. „Prin documente voi demonstra faptul că Legea prinind recursul compensatoriu a fost promovată anterior preluării portofolilui de la MJ, faptul că în procedura parlamentară am dat aviz negativ și faptul că în controlul de constituționalitate am susținut neconstituționalitatea proiectului de lege!”, se apără fostul ministru al justiției de ideea că ar avea vreo responsabilitate în aceasta. A adăugat ulterior la postare că este vorba de „simple precizări”, o sintagmă pe care fostul ministru o folosește de obicei atunci când dă replica în polemici în care este eventual implicat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay