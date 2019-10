Articol publicat in: Extern

Turcia, anunţ şoc. "NATO, ONU şi marile puteri au fost informate în prealabil de măcelul pregătit pentru Siria"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Turcia a anunţat SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, NATO și ONU cu privire la operațiunea "Izvorul Păcii", desfășurată în Siria, arată Ministerul turc de Externe. Foto: stiripesurse.ro "SUA, Federația Rusă, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia, NATO și ONU au fost informați cu privire la operațiunea Izborul Păcii", a informat Ministerul de Externe într-un mesaj postat pe Twitter. Citeşte şi A început războiul, operaţiunea se numeşte "Izvorul Păcii". Preşedintele a dat ordinul de atac VIDEO primele imagini cu bombardamente "Trupele turce și insurgenții sirieni susținuți de Ankara au luat cu asalt mai multe zone controlate de milițiile kurde siriene, inițiind miercuri faza terestră a operațiunii militare în nordul Siriei, acțiune ce ar putea transforma războiul civil sirian". Turcia a lansat miercuri, aşa cum s-a angajat, o ofensivă împotriva forţelor kurde în nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor în lupta antijihadistă, provocând un val de critici internaţionale şi ameninţări cu sancţiuni americane, relatează AFP. Miercuri, regiuni care se învecinează cu Turcia, zonele Tal Abyad şi Ras al-Ain, au fost bombardate de aviaţia şi artileria turce. Ministerul turc al Apărării a anunţat miercuri seara că militarii turci şi aliaţii lor sirieni au pătruns în Siria, marcând începutul fazei terestre a operaţiunii. ”Forţele aeriene şi artileria au atacat până acum 181 de ţinte aparţinând grupării teroriste”, a precizat ministerul pe Twitter către ora 21.00 GMT (joi, 0.00, ora României). Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzii din Unităţile Protecţiei Poporului (YPG), au anunţat, la rândul lor, tot miercuri noaptea, că au ”respins” ofensiva turcă, al cărei obiectiv este să îndepărteze YPG de la frontieră. Asaltul turc s-a soldat cu 15 morţi - între care opt civili -, a anunţat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), adăugând că ”mii de deplasaţi” fugeau din zonele bombardate. Preşedintele american Donald Trump a apreciat că operaţiunea Ankarei este ”o idee proastă” şi şi-a exprimat speranţa ca omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să acţioneze în mod ”raţional” şi cât mai ”uman” posibil. Cu toate acestea, la începutul săptămânii, retragerea trupelor americane din sectoare de drontieră din Siria şi declaraţiile contradictorii ale Casei Albe au deschis calea ofensivei. Doi senatori, unul democrat şi unul republican, au prezentat miercuri o propunerea în vederea sancţionării foarte dure a Turciei, în cazul în care nu îşi retrage armata. Acest proiect ar impune Guvernului lui Trump să blocheze bunurile în Statele Unite ale oficialilor turci de cel mai înalt rang, ar impune sancţiuni oricărei entităţi străine care ar vinde armament Ankarei şi ar viza sectorul energetic turc. Un nume greu republican şi un apropiat al lui Trump, Lindsey Graham l-a acuzat că i-a ”abandonat în mod ruşinos pe kurzi” şi a spus că vrea ca ”Erdogan să plătească foarte scump”. Ofensiva turcă a provocat un val de proteste internaţionale şi se află în centrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU joi. La Ras al-Ain, un corespondent AFP a auzit o puternică explozie şi a văzut ridicându-se fum lângă frontieră, adăugând că avioane survolau sectorul. Tiruri de artilerie aveau loc continuu, provocând fuga a zeci de civili, cu motociclete şi maşini sau pe jos, încărcaţi cu valize şi saci, a constatat el. Echipaţi cu lansatoare de rachete, combatanţi din cadrul FDS, o alianţă de combatanţi kurzi şi arabi dominată de YPG, s-au desfăşurat în oraş, potrivit corespondentului AFP.â Presa turcă a scris că opt proiectile trase de YPG au căzut în oraşele turce de frontieră Aksakale şi Nusaybin, fără să facă victime. Ofensiva Turciei este a treia în Siria din 2016. Ea deschide un nou front în războiul care s-a soldat cu peste 370.000 de morţi şi milioane de deplasaţi din 2011. ”Forţele armate turce şi Armata Naţională Siriană (ANS, o coaliţie finanţată şi antrenată de Turcia şi susţinută de Ankara) a început operaţiunea «Izvorul Păcii» în nordul Siriei”, a anunţat Erdogan pe Twitter. Cel puţin 18.000 de combatanţi loiali Ankarei - care fac parte din facţiuni regrupate în cadrul ANS - au fost mobilizaţi să participe la ofensivă, a anunţat miercuri purtătorul lor de cuvânt. Ofensiva urmează să permită crearea unei ”zone de securitate” menită să despartă frontiera turcă de poziţiile kurde şi să găzduiască refugiaţi, a anunţat Erdogan. Ministerul turc al Apărării a dat asigurări că se face totul în vederea evitării pierderilor civile. YPG sunt considerate de Ankara o organizaţie ”teroristă”, din cauza legătirulor lor cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Cu câteva ore înaintea începerii ofensivei, kurzii din Siria, care se confruntă cu amânările aliatului lor american, au decretat o ”mobilizare generală”, îndemnând Moscova să intervină pentrua facilita un dialog cu Damascul. Declanşarea ofensivei a fost ferm condamnată de mai multe ţări care se tem de un haos susceptibil să deschidă calea unei întoarceri în forţă a SI şi care face să planeze incertitudinea asupra sorţii jihadiştilor prizonieri ai YPG. Un purtător de cuvânt al lui Erdogan, Ibrahim Kalin, a îndemnat ţările europene ”să-şi ia înapoi” cetăţenii care au intrat în SI şi care sunt deţinuţi în prezent de forţele kurde. Parisul a condamnat ”foarte ferm” incursiunea turcă, care ”trebuie să înceteze”. Preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a cerut acelaşi lucru. Germania consideră că operaţiunea riscă ”să provoace o resurgenţă” a SI, iar Londra şi-a exprimat ”îngrijorarea serioasă”. Înainte de decanşarea ofensivei, preedintele rus Vladimir Putin l-a îndemnat pe Erdogan ”să se gândească bine”. Egiptul a denunţat, la rândul său, acest ”atac inacceptabil”, iar Arabia Saudită a condamnat ”agresiunea” Turciei în Siria. Amnesty International a subliniat că ”atât forţele turce, cât şi kurde” au ”efectuat în trecut atacuri oarbe în Siria”, care ”s-au soldat cu numeroase victime în rândul civililor”. ONG-ul a îndemnat ca ”acest lucru să nu se repete”. Puterea de la Damasc s-a angajat ”să contracareze orice agresiune” a Turciei, declarându-se pregătită să ”primească sub tutela sa” minoritatea kurdă. Kurzii, mult timp marginalizaţi şi discriminaţi de puterea centrală, au reuşit să instaureze o autonomie de facto în războiul care devastează Siria din 2011. loading...

