A început războiul, operaţiunea se numeşte "Izvorul Păcii". Preşedintele a dat ordinul de atac VIDEO primele imagini cu bombardamente

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat miercuri pe Twitter începutul unei noi operaţiuni militare împotriva miliţiei kurde Unităţile Protecţiei Poporului (YPG), oaia neagră a Ankarei, susţinută însă de către ţări occidentale, relatează AFP. Turcia a atacat Siria. ”Forţele armate turce şi Armara Naţională Siriană (rebeli susţinuţi de Ankara) au început operaţiunea «Izvorul Păcii» în nordul Siriei”, a anunţat Erdogan pe Twitter. ALERTĂ mondială. Armata turcă a trecut frontiera, ar putea urma o baie de sânge Această operaţiune vizează, afirmă el, ”teroriştii din YPG şi Daesh (acronomul arab al Statului Islamic, SI)” şi are ca obiectiv să implementeze o ”zonă de securitate” în nord-estul Siriei. ”Zona de securitate pe care o vom crea va permite întoarcerea refugiaţilor sirieni în ţara lor”, a adăugat el. Această ofensivă, pe care Turcia ameninţa să o lanseze de mai multe luni, este a treia pe care Ankara o efectuează în Siria din 2016. Preşedintele american Donald Trump a părut să dea undă verde duminică acestei operaţiuni, după care a revenit asupra declaraţiilor pe care le-a făcut şi a dat asigurări că Statele Unite ”nu i-au abandonat pe kurzi”, care au jucat un rol crucial în înfrângerea militară a SI. Occidentalii laudă rolul YPG în lupta împotriva SI, însă Ankara îi consideră pe aceşti combatanţi kurzi drept o grupare ”teroristă” şi o ameninţare la adresa securităţii sale, din cauza legăturilor acestora cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care luptă într-o sângeroasă gherilă pe teritoriul turc. loading...

