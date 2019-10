Articol publicat in: Extern

Turcia a pornit războiul împotriva kurzilor. Parisul, Londra şi Berlinul cer convocarea Consiliului de Securitate al ONU

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Franţa, Regatul Unit şi Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turcă în nordul Siriei, lansată miercuri, a anunţat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin. Într-o audiere în comisia pentru afaceri externe a parlamentului francez, Amelie de Montchalin a spus că cele trei ţări definitivează o declaraţie comună pentru a ''condamna ferm'' ofensiva lansată de Turcia. O declaraţie separată, din partea Uniunii Europene, nu a fost deocamdată convenită din cauză că unele ţări membre ezită să se pronunţe. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat miercuri, pe Twitter, că armata ţării sale a lansat o ofensivă în nordul Siriei. Citeşte şi A început războiul, operaţiunea se numeşte "Izvorul Păcii". Preşedintele a dat ordinul de atac VIDEO primele imagini cu bombardamente Erdogan a denumit operaţiunea "Izvorul Păcii" şi a afirmat că ţintele acesteia sunt gruparea jihadistă Statul Islamic şi miliţiile kurde YPG (Unităţile de protecţie a poporului), susţinute de Occident, dar pe care Ankara le consideră organizaţie teroristă. loading...

