Turiştii români, întorşi de la graniţa cu Grecia pentru că nu aveau teste. Măsura se aplică de la miezul nopţii

Românii sperau că pot trece graniţa fără el întrucât știau că măsura intră în vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns cu puţin după miezul nopţii. Nu doar românii sunt în această situație, ci și turiști din alte țări care au vrut, miercuri dimineață să intre în Grecia neavând teste.

Unii dintre turiștii români au afirmat că vor încerca să facă acest test în Bulgaria. Cine intră de azi în Grecia va trebui să aibă pe lângă formularul completat online și testul făcut cu cel mult 72 de ore înainte. Nu sunt valabile testele rapide. Totodată, autoritățile din Grecia testează la graniță, aleatoriu, chiar dacă există teste negative.

"Am ajuns la 4.30, am vrut să intru cu programarea de pe site și cu codurile, nu m-au lăsat motivând că trebuie să am testul. De o oră stau, nu mă bagă nimeni în seamă. Ne trimit în Bulgaria să facem testul", a povestit un turist român.

De asemenea, cei care merg în vacanță în Grecia trebuie să știe care sunt regulile acolo: distanțarea socială trebuie respectată, turiștii nu sunt obligați să poarte măsti, dar personalul din hoteluri și restaurate da, nu pot sta mai mult de șase persoane la masă, iar la intrarea în restaurante li se ia temperatura.

Platforma pe care se completează formularul de intrare în Grecia a fost nefuncțională pentru câteva ore, însă situația s-a remediat, a anunţat Ministerul de Externe. Ministerul îi atenționează pe turiști că pot intra în Grecia pe la vama Kulata – Promachonas, începând de miercuri dimineață, cu formularul completat și dovada testului Covid negativ.

Autoritățile elene au anunțat că formularele completate marți, 14 iulie, vor primi coduri QR începând de la miezul nopții dintre marți și miercuri, ora 00.01. Intrarea pe teritoriul Greciei se va putea efectua începând cu ziua de miercuri, 15 iulie, ora 6.00, au mai precizat autoritățile elene, potrivit MAE.

Ministerul de Externe reamintește că începând de miercuri, 15 iulie, ora 6.00, pe lângă formularul electronic (codul QR), cetățenii români trebuie să prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei și testul molecular negativ pentru infecția cu COVID-19, emis cu maximum 72 ore înainte de momentul intrării pe teritoriul Greciei.