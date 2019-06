TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA U21 - CROATIA U21 STREAMING EURO 2019. Au trecut 21 de ani si 23 de zile de cand nationala de tineret a Romaniei nu a mai participat la un Campionat European. Pe 26 mai 1998, Romanaia U21 pierdea dupa prelungiri cu Germania in meciul pentru locurile 5-8. Era prima participare a echipei Under 21 la un EURO. Au trecut mai bine de 2 decenii pentru a doua participare.

Echipa probabila a Romaniei:

Radu - Manea, Nedelcearu, Baluta, Pascanu - Nedelcu, Cicaldau - Man, Hagi, Ivan - Puscas

Romania U21 condusa de Daniel Isaila si apoi Mirel Radoi a reusit sa se califice din grupa preliminara in care s-au aflat echipe tari precum Portugalia sau Tara Galilor, insa a cazut intr-o grupa infernala cu Franta, Croatia si Anglia. Doua dintre aceste tari au disputat finala Campionatului Mondial la seniori in 2018, in timp ce Anglia a castigat 2 campionate mondiale la juniori in ultimii 2 ani!

Mirel Radoi se va putea baza pe 11 jucatori din lotul de 21 care au debutat deja si in nationala mare, cel mai mare numar dintre echipele prezente. De asemenea, Romania U21 are cel mai mare numar de jucatori care vor fi eligibili pentru urmatoarele preliminarii, 13

Un alt avantaj al Romaniei U21 la EURO va fi reprezentat de fani: suporterii romani sunt singurii care au solicitat sa fie creat un fan zone la acest turneu final!

Din informatiile RomaniaTV.net, Radoi este tentat sa foloseasca 3 jucatori care au evoluat din primul minut in ultima partida a nationalei Romaniei din Malta, meci care a fost in direct la Pro TV!

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA U21 - CROATIA U21 STREAMING EURO 2019. Mirel Radoi: "Se joaca la un nivel incredibil"

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a atras atentia la impactul pe care il poate avea un turneu final asupra jucatorilor.

"Sunt sigur ca va fi o partida dificila. Ambele echipe au organizare defensiva foarte buna, dar ambele au jucatori de atac foarte buni. Sper ca dupa meci sa facem fericiti suporterii care vor fi in tribuna.



Daca nu se filma de aproape nu iti dadeai seama ca joaca echipele U21 ale Italiei si Spaniei. Se joaca la un nivel incredibil. Ne-am chinuit doi ani sa ajungem aici si ar trebui sa incercam fizic si tactic sa ne ridicam la nivelul unui Campionat European. Singurul lucru de care ma tem e ca baietii sa nu fie coplesiti de emotii si sa nu realizeze unde sunt. Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar" a spus Mirel Radoi in conferinta de presa.

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA U21 - CROATIA U21 STREAMING EURO 2019. Ianis Hagi: "Putem fi surpriza EURO"

Fiul lui Gica Hagi va reprezenta Romania pentru prima data la un turneu final. Ianis Hagi este increzator in sansele nationalei de tineret in grupa cu Anglia, Franta si Croatia.

"Pentru asta am luptat in toata campania de calificare, sa ajungem printre cei mai buni. Este cea mai grea grupa de la EURO, dar avem o generatie talentata. Putem fi surpriza Campionatului European. Nu se pune problema sa ne gandim la bani. Ne gandim sa facem performanta si sa facem o tara intreaga fericita. Indiferent unde voi merge si ce voi face, va exista presiune pe mine. M-am nascut cu ea. Iubesc fotbalul si nu o vad neaparat ca pe o presiune. Am un Campionat European in fata, nu-mi sta capul la un transfer. Sunt asteptari mari, vrem sa facem performanta si performanta o faci cu echipele cele mai bune" a spus Ianis Hagi.

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA U21 - CROATIA U21 STREAMING EURO 2019. Nikola Vlasic, marea vedetă a Croaţiei

Poate cel mai important jucător al Croaţiei U21 este Nikola Vlasic, fotbalistul lui Everton.

Acesta a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la CSKA Moscova şi a făcut-o excelent. Dovadă în acest sens şi evoluţiile sale din Champions League, unde a înscris golul victoriei pentru ruşi în duelul cu Real Madrid, pe atunci deţinătoarea trofeului.

Vlasic a debutat la echipa naţională mare a Croaţiei în 2017, după ce a semnat cu Everton pentru o sumă record: Hajduk Split l-a vândut pe cea mai mare sumă din istoria sa, 10 milioane de lire. Pentru "caramele" a evoluat în 12 meciuri, mai ales sub comanda lui Ronald Koeman, iar la începutul sezonului trecut a fost împrumutat la CSKA, pentru a evolua constant şi a creşte.

Lucru care s-a şi întâmplat, Vlasic fiind în prezent cotat la 20 de milioane de euro.

Euro 2019 | Atenţie la fratele lui Antonio Jakolis

Alt adversar periculos pentru partida de debut este Marin Jakolis. Nimeni altul decâtfratele mai mic al lui Antonio Jakolis, fostul mijlocaş de bandă al FCSB.

Marin Jakolis (22 de ani) se anunţă principalul perciol pentru poarta lui Ionuţ Radu, în meciul de debut al tricolorilor, România - Croaţia. Dacă Vlasic e mai degrabă un servant, Jakolis este finalizatorul echipei. În prezent la Admira Wacker, vârful de 182 cm are 5 goluri în 12 selecţii la naţionala U21 a croaţilor.

Jakolis poate juca atât ca vârf împins, cât şi ca atacant de bandă, în formula 4-3-3. El vine după un sezon destul de bun, în care a îmbrăcat de 23 de ori tricoul lui Admira, locul 4 în prima ligă din Austria. În consecinţă, cota sa a crescut, transfermarkt cotându-l acum la 800.000 de euro (peste fratele său, care are o cotă de piaţă de 600.000 de euro).

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA U21 - CROATIA U21 STREAMING EURO 2019. România - Croaţia, faţă în faţă

Cum spuneam mai sus, pe hârtie Croaţia pare superioară. Dar primul "11" al lui Rădoi e unul omogen, cu multă experienţă pentru acest nivel, iar forţa grupului poate face diferenţa în favoarea noastră.

Pentru selecţioner nu e loc de surprize, urmând a se baza în mare pe acelaşi grup care a adus calificarea la Euro 2019. Singura întrebare pare a fi legată de cel care va face cuplu în apărare cu Nedelcearu, Paşcanu fiind uşor favorit în faţa lui Ghiţă.

"Eu cred că în formula de start o să apară Ghiţă. Eu acolo văd să fie surpriza", a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Valoarea lotului României este de 50,95 milioane de euro, în timp ce Croaţii au fotbalişti în valoare de 78 milioane de euro. În privinţa primului "11" diferenţa nu e atât de mare, cu un plus de 23 de milioane pentru croaţi.

Adversara de marţi joacă în 4-3-3, iar forţa lor pare a fi apărarea şi mijlocul.

Echipa probabilă a Croaţiei

Posavec - Uremovic, Nikola Katic, Benkovic, Sosa - Sunjic, Vlasic, Basic - Halilovic, Jakolis, Brekalo

Valoarea primului "11" al României U21

Ionuţ Radu (Genoa)* - 15 milioane de euro

Cristian Manea (CFR) - 3

Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa) - 2,5

Alexandru Paşcanu (Leicester) - 0,4

Fl.Ştefan (Sepsi) - 0,7

Tudor Băluţă (Viitorul) - 3

Alexandru Cicâldău (Craiova) - 3,5

Dennis Man (FCSB) - 4,5

Ianis Hagi (Viitorul) - 3,5

Andrei Ivan (Rapid Viena) - 1

George Puşcaş (Palermo) - 3

Total: 40,1 milioane euro

Valoarea primului 11 al Croaţiei U21

Josip Posavec (Hajduk Split) - 1,5

Filip Uremovic (Rubin Kazan) - 2,8

Nikola Katic (Rangers) - 2,25

Filip Benkovic (Celtic) - 11

Borna Sosa (Stuttgart) - 4

Ivan Sunjic (Dinamo Zagreb) - 3

Nikola Vlasic (CSKA Moscova) - 20

Toma Basic (Bordeaux) - 5

Alen Halilovic (Standard Liege) - 2

Marin Jakolis (Admira Wacker) - 0,8

Josip Brekalo (Wolfsburg) - 11

Total: 63,35 milioane euro

* în paranteze sunt echipele la care fotbaliştii jucau în momentul în care s-au făcut convocările

** preţurile conform siteului de specialitate transfermarkt.de

Euro 2019 | 13 dintre jucătorii din lotul actual sunt eligibili și pentru campania Euro 2021

Site-ul oficial al FRF a anunțat luni că suntem echipa de la Euro cu cei mai mulți jucători eligibili în următoarele preliminarii Euro U21!

În campania următoare de calificare, pentru Euro 2021 din Ungaria și Slovenia, sunt eligibili jucătorii născuți începând cu 1 ianuarie 1998. Pentru România, 13 din cei 23 jucători din lotul lui Mirel Rădoi de acum vor putea fi utilizați. Aceștia sunt Dragomir, Boboc, Vlad, Grigore, Băluță, Hagi, Pașcanu, Man, Ghiță, Coman, Olaru, Petre și Ciobanu.

Euro U21 2019 | Lotul României pentru turneul final

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo)

Mijlocași: Tudor Băluță (FC Viitorul), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanți: George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Programul meciurilor grupei C de la Euro U21 2019

18 iunie: Anglia – Franța, ROMÂNIA – Croația

21 iunie: Anglia – ROMÂNIA, Franța – Croația

24 iunie: Croația – Anglia, Franța – ROMÂNIA