TVR LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ROMANIA-FRANTA 0-0. Meci decisiv la Euro 2019

Reprezentativa de tineret a României întâlneşte astăzi, de la ora 22.00, la Cesena, selecţionata Franţei, în ultima etapă a grupei C a Campionatului European under 21. Miza confruntării între primele două clasate în grupă este calificarea în semifinalele competiţiei, dar şi la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. La JO se califică semifinalistele Euro-2019.

Gică Hagi le-a transmis un mesaj special fotbaliştilor de la U21, care joacă luni seara un meci important pentru calificarea în semifinalele Campionatului European de fotbal 2019 din Italia şi San Marino. Antrenorul Viitorului le-a urat să scoată românii în stradă.

Fostul decar al naţionalei îşi doreşte din nou românii în stradă, aşa cum s-a întâmplat la Campionatul Mondial din 1994. Cu câteva ore înainte de startul meciului cu Franţa U21, Hagi a avut un mesaj special: "Felicitări băieţi pentru că aţi reuşit să ne faceţi mândri că suntem români. În seara asta să luptaţi al fel pentru calificarea în semifinale. Scoateţi România în stradă, faceţi românul fericit. Hai, România!", a declarat "Regele" printr-un mesaj video apărut pe site-ul FRF.

În semifinalele Campionatului European găzduit de Italia şi San Marino se califică echipele clasate pe primul loc în fiecare grupă şi cea mai bună ocupantă a locului secund. Până acum, din grupele A şi B s-au calificat Spania şi Germania. Danemarca, locul doi în grupa B, nu mai are şanse să ajungă în semifinale, având un golaveraj inferior ocupantei poziţiei a doua în grupa A, Italia.

Pe tricolori i-ar califica în faza următoare a turneului o victorie, o remiză, dar şi un eşec la o diferenţă de cel mult două goluri. Primele două variante ar face a tricolorii să încheie grupa pe locul 1, iar cea de-a treia ca jucătorii lui Mirel Rădoi să ajungă în faza următoare în calitate de cea mai bună selecţionată de pe locul 2.

Francezii vor accede în semifinale dacă vor învinge România, dar şi în cazul unei remize (de pe locul 2).

Georgi Kabakov (33 ani) este născut la Plovdiv şi a început cariera în arbitraj acum 18 ani, în 2001, fiind promovat din 2007 în lotul primei divizii din ţara vecină. A devenit arbitru FIFA în 2013, iar de anul trecut a primit delegări şi în Champions League. Kabakov a fost al patrulea oficial la victoria României U21 de la Euro cu Croaţia, 4-1, iar în preliminarii a condus la centru succesul tricolorilor în Elveţia, 2-0, partidă în care nu a acordat niciun cartonaş.

Selecţionerul naţionalei de tineret, Mirel Rădoi, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că ar fi păcat ca România să pice în aceeaşi capcană ca Polonia, echipă eliminată de la Campionatul European deşi obţinuse şase puncte în primele două etape ale grupelor.

“Înaintea partidei Polonia se putea mulţumi să piardă cu un rezultat minim. Avem deja un exemplu şi ar fi păcat să cădem în aceeaşi capcană. Dacă ne gândim la fel, că putem să terminăm la egalitate, se poate întâmpla un dezastru. În orice moment al partidei putem să luăm un cartonaş roşu şi totul se poate nărui. Şi dacă nu se întâmpla aseară acest rezultat nu se schimba cu nimic discursul meu către băieţi”, a spus Rădoi. El a menţionat că cadă tricolorii nu vor obţine cel puţin un punct în faţa Franţei cele şase câştigate anterior pot fi irosite. “Ne aflăm în faţa unei partide importante şi în acelaşi timp decisivă. Am scris istorie până cum, dar dacă nu vom lua măcar un punct mâine seară cele şase puncte pot rămâne în urmă şi asta înseamnă că putem da cu piciorul la una dintre cele mai mari şanse pe care le avem în acest moment”. Tehnicianul a spus că înainte de toate echipa are nevoie de echilibru la ultimul meci din grupă. “Fizic şi mental sunt probleme pe care le avem. Cred că mâine seară la ora partidei vor fi ceva schimbări, va trebui să găsim soluţii să încercăm să-i relaxăm un pic dar în acelaşi timp să le arătăm ce trebuie să facă exact. Am arătat unitate, spirit, determinare, sacrificiu... Cred că mâine seară înainte de toate vom avea nevoie de echilibru. Suntem aici pentru o ţară întreagă şi pentru noi, nu ne-am gândit pe cine am putea lăsa acasă. Nu mă interesează locul unu sau locul doi, mă interesează să mergem mai departe. Asta nu înseamnă că în timpul meciului, dacă vom avea un rezultat de egalitate de partea noastră, nu vom ataca. Nu trebuie să ne gândim niciodată că chiar şi cu o înfrângere la un gol sau două ne putem califica. Asta nu va fi niciodată în capul jucătorilor şi nici n-aş îndrăzni să le spun puteţi să pierdeţi cu 1-0, nu-i nicio problemă. Dacă vreau ceva anume să văd mâine seară este ca planul tactic pe care îl gândim să fie respectat de toată lumea, începând cu mine de pe margine”. Rădoi a subliniat că nu îl interesează ce adversar ar putea avea România în semifinale. “Nu am realizat decât o mică pagină de istorie, n-aş vrea ca mentalitate să ne oprim în punctul cel mai important pe care-l putem realiza. (…) În genul ăsta de luptă cel mai important aspect este acel detaliu prin care poţi să faci diferenţa. La meciul cu Anglia, aşa am simţit, aroganţa lor… Ne-au subestimat. Nu au reuşit să vadă că noi acolo exploatam foarte bine spaţiile şi exact aia s-a întâmplat. Detaliile au făcut diferenţa. Noi ştiam că vom ceda fizic, Anglia ne putea crea mari probleme în ultimii 30 de metri, ceea ce s-a şi întâmplat de foarte multe ori. Dar am încercat să le reglăm şi până la urmă au reuşit să câştigăm. Cei care au avut mai multă determinare şi au fost dispuşi mai mult la sacrificiu au fost răsplătiţi”, a explicat el. Selecţionerul a menţionat că vor fi schimbări în primul “11” faţă de meciurile cu Croaţia şi Anglia. “Vom rămâne la ceea ce v-am spus. O să fie schimbări în primul 11. M-aş bucura ca la fiecare schimbare un astfel jucător să aibă o asemenea ispiraţie să poată să mă oblige să-l folosesc titular la următorul meci. Anglia stătea mult mai bine ca jucători individuali, ca grup, ca echipă, Franţa are o forţă mult mai mare. Noi şi Franţa putem fi calificaţi cu un rezultat de egalitate, dar nu cred că îşi permite cineva, mă refer la mine şi la antrenorul lor, să le spunem jucătorilor trebuie să faceţi egal. Nu ai cum să le spui jucătorilor aşa ceva. Va fi un joc la început în care nimeni nu va risca, după care va fi un joc pe contre. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că au jucători foarte buni în atac, care pot să facă diferenţa. Mă bucur că am ajuns până aici. A venit momentul echipelor naţionale să ridice puţin nivelul fotbalului românesc”, a adăugat el. Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte. Luni, România va juca ultimul meci din grupă, împotriva Franţei.

Cealaltă partidă din grupă, Croaţia – Anglia, care se va disputa tot de la ora 22.00, va fi condusă la centru de israelianul Orel Grinfeld.

Cei 23 de jucători din lotul României aflat la Euro-2019 sub conducerea selecţionerului Mirel Rădoi sunt următorii:

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Ricardo Grigore (Dinamo), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Rezultatele complete ale grupei C şi programul ultimelor confruntări:

18 iunie: ROMÂNIA – Croaţia 4-1 (Puşcaş ‘11 - penalti, Hagi ‘14, Băluţă ‘66, Petre ‘90+3 / Vlašić ‘18), Anglia – Franţa 1-2 (Foden ‘54 / Ikoné ‘89, Wan-Bissaka ‘90+5 - autogol)

21 iunie: Anglia – ROMÂNIA 2-4 (Gray ‘79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 - pen., Hagi ‘85, Coman ‘89, ‘90+3), Franţa – Croaţia 1-0 (Dembélé ‘8)

24 iunie: Franţa – ROMÂNIA (22.00, TVR 1, TVR HD), Croaţia – Anglia (22.00, TVR 2)

Clasament:

1 ROMÂNIA 2 2 0 0 8-3 6 2 Franţa 2 2 0 0 3-1 6 3 Anglia 2 0 0 2 3-6 0 4 Croaţia 2 0 0 2 1-5 0

Florinel Coman a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi visează să se califice în semifinalele campionatului european şi să îi scoată pe români în stradă. Selecţionerul Mirel Rădoi a afirmat că nu ar vrea ca cineva să profite de emulaţia produsă şi a avut un mesaj critic pentru Gigi Becali.

"Avem un meci foarte greu, meciul decisiv cu Franţa. Mergem să ne facem jocul, să jucăm ca în cele două partide şi să obţinem cele trei puncte. Sunt foarte fericit, am reuşit să scoatem cea mai bună echipă din acest European. Au fost jucători foarte buni, nu ne-a fost deloc uşor, dar unitatea şi-a spus din nou cuvântul. Ar fi ceva excepţional să iasă lumea în stradă. Este visul nostru să scoatem România în stradă, să-i facem mândri de noi. Trebuie să intrăm la partida cu Franţa cum am intrat în meciul cu Anglia şi să nu le dăm nicio şansă. Mă bucur că am ajuns să vorbească lumea foarte frumos despre noi”, a spus Coman, menţionând că se va revedea cu colegii de la FCSB după finala Campionatului European.

Mirel Rădoi consideră că românii vor ieşi în stradă în cazul calificării echipei de tineret în semifinalele Campionatului European. “Dacă vom reuşi să scoatem cel puţin un rezultat de egalitate mâine seară, să mergem mai departe, cu siguranţă vor ieşi în stradă. Ce nu aş vrea să se întâmple, şi am văzut că s-a întâmplat zilele astea, este ca cineva să încerce să profite de această emulaţie care s-a produs în jurul băieţilor şi deja văd că fiecare începe să-şi aducă aportul, ceea ce din punctul meu de vedere nu este normal şi mă deranjează. Şi m-aş referi chiar la naşul meu, pentru că el trebuie să înţeleagă că lucrurile aici sunt foarte clare: cine se antrenează şi noi credem că poate ajuta echipa în acel moment, de la început sau pe parcursul meciului, o vom face. Aici nu este că ceea ce vedem la televizor, sunăm şi facem o schimbare”, a afirmat el.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte. Luni, România va juca ultimul meci din grupă, împotriva Franţei.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Min. 93, ROMANIA-ANGLIA 4-2, GOOOL superb Coman

Min. 88. ROMANIA-ANGLIA 3-2, gool Coman, portarul scapă mingea

Min. 87. ROMANIA-ANGLIA 2-2, Anglia egalează din nou, prin Abraham

Min. 83, ROMANIA-ANGLIA 2-1, GOOOOL HAGI

Min. 79, ROMANIA-ANGLIA 1-1, Grey egalează foarte repede

Min. 76: 1-0, GOOOOOOOOOOOL Puşcaş de la 11 m, obţinut după un fault asupra lui Coman

0-0 la pauză, după 3-4 ocazii uriaşe ale României şi un forcing al Angliei pe final de repriză

Mirel Rădoi va face o schimbare în ofensiva tricolorilor. Andrei Ivanva fi înlocuit de Florinel Coman, iar motivul nu are legătură decât cu forma fizică a celor doi. Fostul jucător al Craiovei nu a fost titular de drept la Rapid Viena, iar două meciuri în trei zile ar reprezenta un efort prea mare pentru el. Mai ales dacă ținem cont de căldura în care s-a jucat duelul din San Marino.

Pe de altă parte, valoarea celor doi este foarte apropiată și, dacă Rădoi l-a ales pe Ivan pentru primul meci, acum a venit rândul lui ”Mbappe” să se afirme la Campionatul European. De altfel, și tehnicianul a anunțat că vor fi schimbări în primul 11.

”În momentul de față, pot apărea schimbări, din punct de vedere al recuperării. Nu din punct de vedere al antrenamentelor. Trebuie luată în calcul căldura. La ora partidei, și ei vor avea schimbări în echipă și vor fi foarte proaspeți”, a comentat Rădoi.

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA ANGLIA STREAMING ONLINE EURO 2019. 10.000 de români sunt așteptați la meci

Echipa lui Mirel Rădoi a creat o adevărată emulație printre fanii români. Dacă la meciul cu Croația (4-1) am avut 5.000 de fani în tribune, acum, la Cesena, sunt așteptați cel puțin 10.000 de suporteri.

”Organizatorii partidei și reprezentanții UEFA au anunțat la ședința tehnică a partidei Anglia-România că s-au vândut până la această oră peste 10.000 de bilete din cele 18.000 disponibile, iar casele de bilete de la stadion vor fi deschise și mâine, începând de la ora 09:00 (un bilet costă 5 euro).

Totodată, delegația britanică a anunțat oficialii UEFA că se bazează pe aproximativ 500 de suporteri englezi, asta însemnând, după preconizările gazdelor, că în tribune am putea avea mâine peste 10.000 de români”, se arată pe site-ul oficial al FRF.

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA ANGLIA STREAMING ONLINE EURO 2019 Ce așteaptă adversarii de la meciul cu tricolorii

Selectionerul Aidy Boothroyd se sperie cel mai tare de forța de grup pe care au arătat-o jucătorii noștri. Acesta a preferat să nu nominalizeze niciun adversar, atunci când a fost întrebat de cine se teme.

"Acum suntem într-o situație în care știm ce trebuie să facem și trebuie să o facem. Când am jucat împotriva lor, anul trecut, am fost foarte impresionat de echipă, de forța grupului. Toata lumea vorbea despre Pușcaș, Hagi sau Coman ca fiind starurile echipei.

Mie cel mai mult mi-a plăcut forța grupului, e un adeversar foarte dificil. Știm că nu e un meci ușor, știm că va fi foarte greu. Pentru ei e o mare oportunitate să își consolideze locul de calificare. Noi trebuie să câștigăm, ei cred că ar fi de acord și cu egalul", a spus Aidy Boothroyd, la conferința de presă.

TVR LIVE VIDEO ONLINE ROMANIA ANGLIA STREAMING ONLINE EURO 2019 Grupa C - rezultate, program și clasament

18 iunie: ROMÂNIA – Croația 4-1 (Pușcaș 11-pen., Hagi 14, Băluță 66, Petre 90+3 / Vlasic 18), Anglia – Franța 1-2 (Foden 54 / Ikoné 89, Wan-Bissaka 90+5-autogol)

21 iunie: Anglia – ROMÂNIA (19:30), Franța – Croația (22:00)

24 iunie: Franța – ROMÂNIA (22:00), Croația – Anglia (22:00)

1. România 1 1 0 0 4-1 3

2. Franța 1 1 0 0 2-1 3

3. Anglia 1 0 0 1 1-2 0

4. Croația 1 0 0 1 1-4 0

Naționala Under 21 a României a debutat ca din tun la Euro 2019 și a spulberat puternica reprezentativă a Croației cu 4-1. Rezultatul care a plasat-o pe primul loc în grupa C a determinat o scădere a cotelor "tricolorilor" la casele de pariuri pentru un succes în următorul meci, cel cu Anglia, însă cu toate acestea, diferența față de britanici rămâne foarte mare.

Astfel, o victorie a naționalei antrenate de Mirel Rădoi are cote cuprinse între 6,15 și 6,50, în timp ce un succes al "Albionului" este cotat de bookmakeri între 1,52 și 1,57. Ca o paranteză, e bine de știut că și Italia, gazdă a competiției, avea o cotă în jur de 1,4 să învingă Polonia, însă a pierdut cu 0-1.

După victoria cu Croația, România se poate mulțumi și cu o remiză cu Anglia, însă depinde de celalate rezultate. În semifinale se califică primul loc din fiecare grupă și cea mai bună ocupantă a locului secund.

Cu toate acestea, în acest moment, România e văzută cu șansa a treia să castige grupa C, cu o cotă de 9. Franța e marea favorită (1.20), urmată de Anglia (8) și Croația (31).

În plus, cota României pentru a câștiga turneul nu mai este cea mai mare. Interesant este că, înainte de startul competiției din Italia și San Marino, România era văzută cu ultima șansă, având o cotă uriașă, de 67. Acum România e văzută de bookmakeri cu șansa a șaptea și cu o cotă medie de 21.

Din punct de vedere al valorii lotului, cel puţin pe hârtie, nu avem nicio şansă. Chiar în această săptămână, Manchester United a făcut o ofertă de 62 de milioane de euro pentru Wan-Bissaka, chiar fundaşul care şi-a marcat în proprie poartă. Oferta vine după ce Crystal Palace a refuzat 50 de milioane. Ca o comparaţie, cel mai "scump" fotbalist român este Ionuţ Andrei Radu, cotat la 15 milioane de euro. Englezii au nu mai puţin de nouă jucători care depăşesc această sumă, în frunte cu James Maddison, colegul lui Alexandru Paşcanu de la Leicester.

Vineri, la Cesena, România va evolua tot în galben, în timp ce Anglia va juca în alb.

Mirel Rădoi a reuşit până acum rezultatele excelente la naţionala de tineret, scrie telekomsport.ro. Performanţele l-au transformat într-un antrenor curtat, mai ales de echipele importante din Liga 1. Însă Mirel Rădoi anunţă că nu va pleca de la naţional de tineret, chiar dacă nu va reuşi să se califice în semifinalele Campionatului European.

Selecţionerul României U21 spune că deja lucrează la următoarea campanie de calificare şi vrea să-şi ducă planul la bun sfârşit:

"Indiferent ce se va întâmpla, şi dacă vom pierde celelalte meciuri, şi dacă vom câştiga Campionatul European, indiferent de clubul care va veni, voi fi prezent la următoarea campanie. Nu va fi nicio clauză. Va rămâne aceeaşi care este în acest moment. E o sumă modică", a declarat Mirel Rădoi.

Stadioanele Euro U21 2019. Unde joacă România

Meciurile de la EURO U21 sunt găzduite de 6 stadioane: Stadio Renato Dall'Ara (Bologna), Mapei Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia), Stadio Dino Manuzzi (Cesena), Stadio Nereo Rocco (Trieste), Dacia Arena (Udine), San Marin Stadium (Serravalle).

România va juca partidele din faza grupelor la Serravale (Croaţia) şi Cesena (Anglia şi Franţa).

Semifinalele turneului se joacă la Bologna şi Reggio Emilia, pe 27 iunie, în timp ce finala e programată la Udine, pe 30 iunie.

Cine se califică în semifinale la Euro U21

Câştigătoarele celor trei grupe obţin garantat un loc în semifinale, în timp ce a patra echipa calificată va fi gruparea cu cel mai bun punctaj dintre locurile doi.

Cum se face departajarea în grupele Euro 2019 U21

În faza grupelor, în caz de egalitate de puncte între două sau mai multe echipe, departajarea se va face după următoarele criterii.

1. Puncte obţinute în meciurile directe între echipele aflate la egalitate;

2. Golaverajul din meciurile directe între echipele aflate la egalitate;

3. Golurile marcate în meciurile directe dintre echipele aflate la egalitate;

4. Dacă mai mult de două echipe se află la egalitate, iar după aplicarea primelor trei criterii de departajare există în continuare măcar două echipe aflate la egalitate, atunci primele trei criterii sunt aplicate din nou strict pentru echipele în cauză;

5. Golaverajul din toate meciurile jucate în grupă;

6. Golurile marcate în toate meciurile din grupă;

7. Lovituri de departajare dacă două echipe sunt la egalitate, se întâlnesc în meci direct în utltima etapă a fazei grupelor şi nu pot fi departajate în funcţie de primele 6 criterii de departajare.

8. Clasamentul fair-play (Cartonaşul roşu valorează 3 puncte, cel galben 1 punct, iar eliminarea pentru cumul de galbene tot trei puncte);

9. Poziţia în clasamentul coeficienţilor UEFA pentru echipele U21;

Vezi mai jos programul complet al competiţiei, clasamentele celor trei grupe şi rezultatele actualizate în timp real.

FINAL | Polonia - Belgia 3-2 (Zurkowski '26, Bielik '52, Szymanski '79 / Leya Iseka '16, Cools '84)

FINAL | Italia - Spania 3-1 (Chiesa '36, '64, Pellegrini 83 pen/ Ceballos '9)

Etapa 2

Spania - Belgia 2-1 (Dani Olmo 7' Fornals 89'/ Sebastiaan Bornauw 25' ) [FINAL]

Italia - Polonia 0-1 (Krystian Bielik 41') [FINAL]

Etapa 3

Spania - Polonia (22 iunie / 22:00)

Belgia - Italia (22 iunie / 22:00)

Etapa 1

FINAL | Serbia - Austria 0-2 (Wolf, Horvath)

FINAL | Germania - Danemarca 3-1 (Richter 28, 52, Waldschimdt 66 / Skov 75 -pen)

Etapa 2

FINAL | Danermarca - Austria 3-1 (Maehle '33, '77, Skov Olsen '90+3 / Lienhart '47)

FINAL | Germania - Serbia 6-1 (Richter 16, Waldschmitt '30, 37, '80, Dahoud '69, Maier '90+2 / Zivkovic '85)

Etapa 3

Danemarca - Serbia (23 iunie / 22:00)

Austria - Germania (23 iunie / 22:00)+

FINAL | România - Croaţia 4-1 (Puşcaş 11 pen., Ianis Hagi 14, T. Băluţă 66, Petre 90+1 / Vlasic 18)

Anglia - Franţa 1-2 (Fodden 54 / Ikone 89, Wan-Bissaka - autogol 90+5)

1. România 1 1 0 0 4-1 3 puncte

2. Franţa 1 1 0 0 2-1 3 puncte

3. Anglia 1 0 0 1 1-2 0 puncte

4. Croaţia 1 0 0 1 1-4 0 puncte

Anglia - România (21 iunie / 19:30)

Franţa - Croaţia (21 iunie / 22:00)

Franţa - România (24 iunie / 22:00)

Croaţia - Anglia (24 iunie / 22:00)

1. Austria - Grupa B - 3 pct (golaveraj +2 - 2-0)

2. Polonia - Grupa A - 3 pct (+1 - 3-2)

3. Franţa - Grupa C - 3 pct (+1 - 2-1)

Cei 23 de jucători convocaţi de Mirel Rădoi la EURO 2019:

Portari: Ionuţ Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocaşi: Tudor Băluţă (FC Viitorul), Dragoş Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaş), Denis Drăguş (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanţi: George Puşcaş (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Lista adiţională îi cuprinde pe următorii: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Răzvan Oaidă (FC Botoşani), Lorand Fulop (FC Botoşani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).

Selecţionata de tineret a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, 4-1 (2-1) cu Croaţia, marţi seara, în Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle.

Min, 93: ROMANIA U21 - CROATIA U21 4-1, goool Petre

Min. 66, ROMANIA U21 - CROATIA U21 3-1, gol Băluţă

Min. 18, Gol Croaţia, 2-1

Min. 14. GOOOOOL Hagi, 2-0.

Min. 11: GOOOOOOOOOL Puşcaş, 1-0.

ROMÂNIA: 1. Radu-cpt. – 6. Manea, 5. Nedelcearu, 4. Pașcanu, 3. Ștefan – 21. Băluță, 17. Cicâldău – 8. Man, 10. Hagi, 19. Ivan – 9. Pușcaș. Selecționer: Mirel Rădoi. Rezerve: 12. Căbuz, 23. Vlad – 2. Boboc, 7. Coman, 11. Petre, 13. Grigore, 14. Dragomir, 15. Ghiță, 16. Nedelcu, 18. Rus, 20. Ciobanu, 22. Olaru.

Croaţia: 12. Josip Posavec - 2. Filip Uremovic, 6. Filip Benkovic, 5. Nikola Katic, 3. Borna Sosa - 8. Nikola Vlasic, 4. Ivan Sunjic, 20. Nikola Moro - 10. Alen Halilovic (căpitan), 9. Marin Jakolis, 7. Josip Brekalo. Selecţioner: Nenad Gracan. Rezerve: 1. Ivo Grbic, 23. Adrian Semper - 11. Luka Ivanusec, 13. Lovro Majer, 14. Kristijan Bistrovic, 15. Branimir Kalaica, 16. Toni Borevkovic, 17. Toma Basic, 18. Robert Muric, 19. Sandro Kulenovic, 21. Domagoj Bradaric, 22. Marijan Cabraja.

Romania U21 condusa de Daniel Isaila si apoi Mirel Radoi a reusit sa se califice din grupa preliminara in care s-au aflat echipe tari precum Portugalia sau Tara Galilor, insa a cazut intr-o grupa infernala cu Franta, Croatia si Anglia. Doua dintre aceste tari au disputat finala Campionatului Mondial la seniori in 2018, in timp ce Anglia a castigat 2 campionate mondiale la juniori in ultimii 2 ani!

Mirel Radoi se va putea baza pe 11 jucatori din lotul de 21 care au debutat deja si in nationala mare, cel mai mare numar dintre echipele prezente. De asemenea, Romania U21 are cel mai mare numar de jucatori care vor fi eligibili pentru urmatoarele preliminarii, 13

Un alt avantaj al Romaniei U21 la EURO va fi reprezentat de fani: suporterii romani sunt singurii care au solicitat sa fie creat un fan zone la acest turneu final!

Din informatiile RomaniaTV.net, Radoi este tentat sa foloseasca 3 jucatori care au evoluat din primul minut in ultima partida a nationalei Romaniei din Malta, meci care a fost in direct la Pro TV!

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a atras atentia la impactul pe care il poate avea un turneu final asupra jucatorilor.

"Sunt sigur ca va fi o partida dificila. Ambele echipe au organizare defensiva foarte buna, dar ambele au jucatori de atac foarte buni. Sper ca dupa meci sa facem fericiti suporterii care vor fi in tribuna.



Daca nu se filma de aproape nu iti dadeai seama ca joaca echipele U21 ale Italiei si Spaniei. Se joaca la un nivel incredibil. Ne-am chinuit doi ani sa ajungem aici si ar trebui sa incercam fizic si tactic sa ne ridicam la nivelul unui Campionat European. Singurul lucru de care ma tem e ca baietii sa nu fie coplesiti de emotii si sa nu realizeze unde sunt. Daca vom trece de acest prag, va fi foarte greu sa fim invinsi indiferent de adversar" a spus Mirel Radoi in conferinta de presa.

Fiul lui Gica Hagi va reprezenta Romania pentru prima data la un turneu final. Ianis Hagi este increzator in sansele nationalei de tineret in grupa cu Anglia, Franta si Croatia.

"Pentru asta am luptat in toata campania de calificare, sa ajungem printre cei mai buni. Este cea mai grea grupa de la EURO, dar avem o generatie talentata. Putem fi surpriza Campionatului European. Nu se pune problema sa ne gandim la bani. Ne gandim sa facem performanta si sa facem o tara intreaga fericita. Indiferent unde voi merge si ce voi face, va exista presiune pe mine. M-am nascut cu ea. Iubesc fotbalul si nu o vad neaparat ca pe o presiune. Am un Campionat European in fata, nu-mi sta capul la un transfer. Sunt asteptari mari, vrem sa facem performanta si performanta o faci cu echipele cele mai bune" a spus Ianis Hagi.

Poate cel mai important jucător al Croaţiei U21 este Nikola Vlasic, fotbalistul lui Everton.

Acesta a jucat în ultimul sezon sub formă de împrumut la CSKA Moscova şi a făcut-o excelent. Dovadă în acest sens şi evoluţiile sale din Champions League, unde a înscris golul victoriei pentru ruşi în duelul cu Real Madrid, pe atunci deţinătoarea trofeului.

Vlasic a debutat la echipa naţională mare a Croaţiei în 2017, după ce a semnat cu Everton pentru o sumă record: Hajduk Split l-a vândut pe cea mai mare sumă din istoria sa, 10 milioane de lire. Pentru "caramele" a evoluat în 12 meciuri, mai ales sub comanda lui Ronald Koeman, iar la începutul sezonului trecut a fost împrumutat la CSKA, pentru a evolua constant şi a creşte.

Lucru care s-a şi întâmplat, Vlasic fiind în prezent cotat la 20 de milioane de euro.

Euro 2019 | Atenţie la fratele lui Antonio Jakolis

Alt adversar periculos pentru partida de debut este Marin Jakolis. Nimeni altul decâtfratele mai mic al lui Antonio Jakolis, fostul mijlocaş de bandă al FCSB.

Marin Jakolis (22 de ani) se anunţă principalul perciol pentru poarta lui Ionuţ Radu, în meciul de debut al tricolorilor, România - Croaţia. Dacă Vlasic e mai degrabă un servant, Jakolis este finalizatorul echipei. În prezent la Admira Wacker, vârful de 182 cm are 5 goluri în 12 selecţii la naţionala U21 a croaţilor.

Jakolis poate juca atât ca vârf împins, cât şi ca atacant de bandă, în formula 4-3-3. El vine după un sezon destul de bun, în care a îmbrăcat de 23 de ori tricoul lui Admira, locul 4 în prima ligă din Austria. În consecinţă, cota sa a crescut, transfermarkt cotându-l acum la 800.000 de euro (peste fratele său, care are o cotă de piaţă de 600.000 de euro).

Cum spuneam mai sus, pe hârtie Croaţia pare superioară. Dar primul "11" al lui Rădoi e unul omogen, cu multă experienţă pentru acest nivel, iar forţa grupului poate face diferenţa în favoarea noastră.

Pentru selecţioner nu e loc de surprize, urmând a se baza în mare pe acelaşi grup care a adus calificarea la Euro 2019. Singura întrebare pare a fi legată de cel care va face cuplu în apărare cu Nedelcearu, Paşcanu fiind uşor favorit în faţa lui Ghiţă.

"Eu cred că în formula de start o să apară Ghiţă. Eu acolo văd să fie surpriza", a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Valoarea lotului României este de 50,95 milioane de euro, în timp ce Croaţii au fotbalişti în valoare de 78 milioane de euro. În privinţa primului "11" diferenţa nu e atât de mare, cu un plus de 23 de milioane pentru croaţi.

Adversara de marţi joacă în 4-3-3, iar forţa lor pare a fi apărarea şi mijlocul.

Echipa probabilă a Croaţiei

Posavec - Uremovic, Nikola Katic, Benkovic, Sosa - Sunjic, Vlasic, Basic - Halilovic, Jakolis, Brekalo

Valoarea primului "11" al României U21

Ionuţ Radu (Genoa)* - 15 milioane de euro

Cristian Manea (CFR) - 3

Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa) - 2,5

Alexandru Paşcanu (Leicester) - 0,4

Fl.Ştefan (Sepsi) - 0,7

Tudor Băluţă (Viitorul) - 3

Alexandru Cicâldău (Craiova) - 3,5

Dennis Man (FCSB) - 4,5

Ianis Hagi (Viitorul) - 3,5

Andrei Ivan (Rapid Viena) - 1

George Puşcaş (Palermo) - 3

Total: 40,1 milioane euro

Valoarea primului 11 al Croaţiei U21

Josip Posavec (Hajduk Split) - 1,5

Filip Uremovic (Rubin Kazan) - 2,8

Nikola Katic (Rangers) - 2,25

Filip Benkovic (Celtic) - 11

Borna Sosa (Stuttgart) - 4

Ivan Sunjic (Dinamo Zagreb) - 3

Nikola Vlasic (CSKA Moscova) - 20

Toma Basic (Bordeaux) - 5

Alen Halilovic (Standard Liege) - 2

Marin Jakolis (Admira Wacker) - 0,8

Josip Brekalo (Wolfsburg) - 11

Total: 63,35 milioane euro

* în paranteze sunt echipele la care fotbaliştii jucau în momentul în care s-au făcut convocările

** preţurile conform siteului de specialitate transfermarkt.de

Site-ul oficial al FRF a anunțat luni că suntem echipa de la Euro cu cei mai mulți jucători eligibili în următoarele preliminarii Euro U21!

În campania următoare de calificare, pentru Euro 2021 din Ungaria și Slovenia, sunt eligibili jucătorii născuți începând cu 1 ianuarie 1998. Pentru România, 13 din cei 23 jucători din lotul lui Mirel Rădoi de acum vor putea fi utilizați. Aceștia sunt Dragomir, Boboc, Vlad, Grigore, Băluță, Hagi, Pașcanu, Man, Ghiță, Coman, Olaru, Petre și Ciobanu.

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo)

Mijlocași: Tudor Băluță (FC Viitorul), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanți: George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

18 iunie: Anglia – Franța, ROMÂNIA – Croația

21 iunie: Anglia – ROMÂNIA, Franța – Croația

24 iunie: Croația – Anglia, Franța – ROMÂNIA