Udrea, dezvăluiri inedite despre familie: "Fetiţa mea era programată să se nască de ziua lui Traian Băsescu"

Elena Udrea a făcut dezvăluiri despre Eva Maria, fetiţa pe care a adus-o pe lume în urmă cu doi ani.

"Fetiţa mea era programată să se nască de ziua lui Traian Băsescu, dar s-a născut de ziua lui Victor Ponta", a mărturisit fosta şefă a Cancelariei Prezidenţiale în timpul primului mandat al lui Traian Băsescu, într-un interviu acordat lui Denise Rifai la Kanal D.

"Tata era un om foarte bun nu numai cu noi, în general, era foarte iubit de colegi, de familie, dar şi foarte emotiv, cred. Dacă trebuia să atragă atenţia sau să certe, lăsa pe seama mamei, care îşi asuma cu plăcere acest rol, de şef al casei.

Nu că nu se implica în educaţia noastră, dar ar fi preferat să stea deoparte, să fie doar în zona aceea frumoasă, de alint, nu atunci când trebuiau să corecteze anumite derapaje la noi. Poate că şi din cauză că erau cu o gândire simplă, comună multor părinţi şi anume, copilul se creşte într-un anume fel, aspru, fără să îi arăţi foarte mult sentimentele pe care le ai", a menţionat fostul parlamentar.

Udrea a mărturisit şi dacă Victor Ponta şi-a cerut iertare de la ea.

"De ce? Nu. Nu ştiu dacă a avut vreun motiv. A fost o luptă politică cu Victor Ponta. Eu am spus că aş fi fost cel mai bun contracandidat pentru el la prezidenţialele din 2014, dar nu a fost să fie, nu am fost preferata sistemului la momentul acela. Noi am avut un conflict politic permanent, nu am fost buni prieteni niciodată", a precizat Elena Udrea.

Udrea a mai explicat că Victor Ponta a avut o relaţie de prietenie cu Dorin Cocoş, fostul ei soţ.

"El a fost prieten cu Dorin Cocoş, da, noi am fost amici. Nu ştiu dacă mi-a greşit atât de mult încât să îmi ceară iertare, dar lupta politică a fost interesantă între noi doi. Nu avem nicio relaţie azi, nu am mai vorbit, nu ne-am mai văzut", a afirmat fostul ministru al Dezvoltării şi Turismului.