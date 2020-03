UE suspendă Pactul de stabilitate din cauza coronavirus. "Guvernele naţionale pot pompa în economie câţi bani au nevoie"

"Nu am mai făcut niciodată acest lucru. Astăzi activăm clauza derogatorie specială. Guvernele naționale pot pompa în economie cât au nevoie. Relaxăm regulile bugetare pentru a le permite să facă acest lucru”, a declarat Ursula von der Leyen într-o postare video publicată pe contul său de Twitter.

Potrivit G4media, prin decizia Comisiei Europene, Guvernele statelor membre UE, inclusiv Guvernul României, pot cheltui cât e nevoie pentru a gestiona criza generată de epidemia de coronavirus, fără a lua în calcul declanşarea unei proceduri de deficit excesiv din partea Comisiei Europene.

