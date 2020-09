O fabrică veche de 400 de ani şi-a încheiat activitatea din cauza pandemiei de coronavirus

În fabrica de la Avrig se realizau obiecte unice de menaj, cum ar fi căni, pahare, farfurii, boluri, farfurii decorate sau gravate după bunul plac al clienţilor. Angajaţii lucrau exclusiv pentru export, însă, din stării de urgenţă din timpul pandemiei, toate contractele au fost oprite. În fiecare lună, până în martie, fabrica livra produse în valoare de aproximativ 160.000 de euro către Germania, Franţa, Austria, Italia, Elveţia, Belgia.

Cu 20 de ani în urmă, fabrica avea mai mult de 1.000 de angajaţi, însă înaintea de oprirea activităţii rămăsese cu 120 de persoane. Acesta e locul în care au fost realizate paharele pentru nunta prinţului Charles cu Diana şi tot aici s-a lucrat pentru Versace, Tiffany, dar şi alte branduri foarte cunoscute în lume.

"Inca din luna martie incoace au tot scazut comenzile, am reusit sa mai reducem din personal, dar tot era greu. Iar acum, in ultima saptamana, nu am mai avut efectiv nicio comanda. M-am zbatut foarte mult si am avut vizitatori, comenzi, apoi a venit pandemia si ne-a pus capac. La noi, fata de alte domenii, daca ai de lucru ai, daca nu, e gata. Cuptorul acela functiona 24 din 24, ceea ce presupunea costuri mari, prea mari ca sa le putem sustine. Datoriile au fost tot mai mari, creditorii nu au mai acceptat si s-a cerut falimentul", spunea directorul Doru Teodorescu, la scurt timp după oprirea activităţii fabricii.

Consumul mare de gaz şi curent electric, la care s-a adăugat lipsa forţei de muncă calificată, a dus la închiderea a 80% din fabricile producătoare de sticlă din ţara noastră. Fabrica de la Avrig rămăsese ultima deschisă, însă în cele din urmă şi aceasta a cedat.

Fabrica exista de circa 400 de ani, din 1625, iar comenzile erau aproape în totalitate pentru clienţi din afara Rmâniei. Conducerea a încheiat contracte avantajoase pentru totul anul 2020, însă din cauza pandemiei totul s-a năruit.