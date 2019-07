Ultima oră! Avion prăbuşit peste hangarul unui aeroport! Mai multe persoane au murit VIDEO

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste un hangar al aeroportului Addison din Texas, iar toţi cei zece pasageri aflaţi la bord au murit, informează BBC.

Aeronava s-a prăbuşit la foarte scurt timp după decolare şi a luat foc în urma impactului, a anunţat un oficial al Departamentului de Pompieri.

Darci Neuzil, directorul adjunct al aeroportului, a informat că aeronava se îndrepta către Florida. Autorităţile locale au anunţat că nu sunt victime în afara persoanelor aflate în avion, întrucât nimeni nu se afla în hangar în momentul prăbuşirii.

Potrivit unor surse citate de CBS, cauza prăbuşirii ar fi o defecţiune la motor, însă informaţia nu a fost confirmată oficial.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26