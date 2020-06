ULTIMA ORĂ Novak Djokovic are coronavirus. Şi soţia lui a fost testată pozitiv cu COVID 19

După ce Borna Coric, Grigor Dimitrov şi Viktor Troicki au fost deja depistaţi pozitiv, în urma participării la Adria Tour, turneul organizat în Balcani de liderul ATP, Novak Djokovic, testul acestuia era aşteptat marţi, pentru că a refuzat să se testeze în Croaţia şi a mers în Belgrad.

"Când am ajuns în Belgrad am fost să ne testăm! Rezultatul meu e pozitiv! La fel și al soției. Rezultatele copiilor sunt negative. Tot ce am făcut în ultima lună a fost din inimă și cu intenții sincere. Turneul nostru a vrut să unească lumea și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune în regiune", a comunicat marţi echipa lui Nole.

