Ultimul mesaj al unui pacient infectat cu coronavirus adresat partenerei de viaţă: Mi-a oferit momente de neuitat

Tim Galley a fost ucis de coronavirus, însă înainte acesta i-a transmis partenerei sale faptul că nu trebuie să fie îngrijorată că nu se vor vedea cât timp va sta în izolare deoarece vor avea destul timp după. Însă, finalul nu a fost unul fericit

Tim Galley, un bărbat descris drept sănătos, a murit singur, în locuința în care se afla în izolare, după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Acesta a început să facă febră și a hotărât să rămâne în izolare la domiciliu.

"Am fost îngrijorată atunci când mi-a zis că are febră, dar mi-a cerut să nu merg să-l vizitez. I-am spus să sune la Ambulanță, dar mi-a zis că e în regulă, că el nu are nimic, iar medicii au oricum de salvat alți oameni.", a povestit tânăra, potrivit Mirror.co.uk.

Femeia i-a trimis un mesaj parteneului său în care și-a exprimat îngrijorarea referitor la faptul că nu se vor vedea câteva săptămâni, deoarece nu sunt izolați împreună. Aceasta i-a răspuns pozitiv, specificând că totul va fi bine.

"Nu fi prostuță. Ne vom vedea rapid." , a fost ultimul mesaj al acestuia deoarece câteva ore mai târziu a murit.

Tim Galley a fost găsit decedat în apartamentul său, de către vecinii care au fost alertați de pacienta acestuia.

”Ne pregăteam să mergem la nunta fiicei mele, o iubea mult. Am avut atâtea vacanțe împreună și aveam atâtea planuri. Era viitorul meu. Mi-a oferit momente de neuitat.”, a mai povestit femeia.