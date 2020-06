Ultimul mesaj postat de vloggerul Alexandru Bălan, alias Colo, îniante să fie reţinut de poliţie: "Nu îmi este frică"

Înainte cu câteva zile înainte să fie reţinut de poliţie, vloggerul posta un mesaj pe reţelele de socializare, în care îşi cere scuze pentru ceea ce a făcut, argumentând că totul a fost în spirit de glumă. Totodată, Colo mai spune că nu îi este frică şi este pregătit să plătească, dacă va fi nevoie.

"Salutare tururor! Acesti oameni care ma urmaresc pe social media si nu numai, acesti oameni fata de care am gresit prin aberatiile provestilor mele. Aceste femei care se tem de aceste lucruri teribile spuse intr-un mod eronat si scoase din context. Va repet, imi asum si imi cer scuze si cu siguranta voi plati pentru aceste fapte.

Povestile acestea sunt de mai bine de 1 an si jumatate pe canalele altora de Youtube! Tocmai pentru ca eu NU SUNT DE ACORD cu publicarea acestor invetii si bazaconii pe canalul meu si mereu au fost spuse pentru AMUZAMENTUL publicului.

Mi se pare ca totul este dus mult la extrem. Nu imi este frica, nu ma ascund, nu am fost arestat, nu am fost condamnat si daca or sa fie orice din toate aceste lucruri, imi asum si imi voi savarsi pedeapsa.

Incercati sa ganditi si din punctul meu de vedere.. primesc amenintari cu moartea pe minut ce trece, iar la tv pe toate canalele cei de acolo instiga la aceste lucruri teribile. Nu sunt un violator, nu sunt un instabil psihic. Sunt doar un om cu multa imaginatie care a gresit si isi cere scuze.

Imi spuneti ca scuzele nu sunt sincere / reale sau spuse doar la frica.. cum ar trebui sa imi cer scuze? Sa va arat ca imi curge o lacrima? Nu ma cunoasteti si imi pare rau ca vedeti doar paritile mele negative, insa sunt convins ca peste 90% nu priviti si cealalta parte a paharului si nu mi-ati dat macar sansa asta.. uitandu-va si la continutul bun pe care il creez.

Nu in ultimul rand.. vreau sa multumesc tuturor celor care ma cunosc de mult timp si sunt alaturi de mine. Este ultimul meu mesaj si nu pentru ca imi este frica, ci pentru ca nu vreau sa va alimentez ura. #staypositive", a scris Colo pe pagina sa de Facebook, cu câteva zile înainte să fie reţinut.

Are peste 850 de mii de urmăritori pe YouTube

Alexandru Bălan a.k.a Colo este unul dintre cei mai urmăriți vloggeri, peste 850 de mii de urmăritori pe YouTube, plus alte mii de fani pe Insagram, TikTok sau Facebook. De aceea, el a colaborat cu multe brand-uri. Printre companiile care au vrut să colaboreze cu vlogger-ul se numără: Red Bull, Nestle, EvoMag sau Apa Bucovina, potrivit Libertatea.

Deși aceste brand-uri au colaborat cu Alexandru Bălan, majoritatea au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor sau să iasă cu o declarație publică în acest caz.

Reamintim că Alexandru Bălan, a intrat în atenția publicului după ce un filmuleț în care spunea că minorele ar trebui violate din cauza felului în care se îmbracă. „Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt“ a spus el în videoclipul respectiv.

Ulterior după ce filmulețul a început să fie distribuit masiv pe rețele de socializare, el și-a cerut scuze.