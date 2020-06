Umilinţă pentru părinţii victimelor de la Colectiv. Ultimul apel la justiţie le-a fost respins şi sunt obligaţi la plata cheltuielilor

Preşedintele Asociaţiei Colectiv, Eugen Iancu, a postat, joi, pe Facebook, o reacţie după decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. "În noiembrie 2016, la un an după incendiul din Colectiv, am formulat împreună cu mai mulţi părinţi ai copiilor morţi în spitale o plângere penală prin care solicitam anchetarea intervenţiei din noaptea de 30 octombrie precum şi modul în care victimele au fost tratate în spitale. În 2018 am adus modificări acestei plângeri. La începutul lui 2020 am cerut justiţiei din România să judece modul în care Parchetul General îşi face - mai bine zis nu îsi face – ancheta. Astăzi avem un răspuns: procurorii sunt minunaţi, iar părinţii care au deranjat cu insistenţa lor în a afla adevărul, buni de plata unei amenzi, adevărat una simbolică de doar 100 de lei, aşa de avertisment (eu zic că ar fi trebuit să ne condamne la 10 ani de puşcărie pentru că am îndrăznit să acuzăm splendoarea de procuratură românească). Dragă justiţie, eşti........", a scris Eugen Iancu pe Facebook.

"Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de petenţii Hogea George Narcis, Mitroi Elena Elisabeta, Golu Adrian, Iancu Eugen Cătălin, Geambaşu Ruxandra, Vlăduţ Ortensa Marinela, Ştefan Coriolan, Istrate Laurenţiu, Voiculescu Mariana şi Mavi Erhan privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr.184/P/2019 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Urmărire Penală şi Criminalistică", au decis magistraţii ICCJ.

De asemenea, magistraţii au decis ca fiecare dintre petenţi să plătească câte 100 de lei cheltuieli judiciare către stat. Sentinţa este definitivă.

Pe 16 decembrie 2019, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la opt ani şi jumătate de închisoare cu executare în dosarul Colectiv, decizia Tribunalului Bucureşti nefiind definitivă. Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, au primit fiecare câte 11 ani şi 8 luni de detenţie. De asemenea, cei condamnaţi, firmele implicate şi Primăria Sectorului 4 şi şi ISU trebuie să plătească 1,4 miloane de lei către Spitalul de Arşi.

În motivarea publicată în martie, judecătorii Tribunalului Bucureşti au reţinut că tragedia a fost "rezultatul unei activităţi infracţionale în lanţ". Atitudinea inculpaţilor a fost de "lăcomie, iresponsabilitate şi ignorarea legii", iar după data de 30 octombrie, atitudinea de împiedicare a adevărului denotă "cinism, rea-credinţă şi lipsă de respect faţă de lege şi suferinţele uriaşe ale victimelor".

Tribunalul Bucureşti a fost prima instanţă chemată să dea un verdict în urma incendiului din 30 octombrie 2015, soldat cu moartea a 64 de oameni şi cu rănirea altor peste 100.

Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Găluţ este singurul membru al trupei care a supravieţuit tragediei.