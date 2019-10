Articol publicat in: Extern

Un autobuz plin cu călători a intrat în copac, 29 de pasageri au fost răniţi VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un accident grav a avut loc miercuri la Roma. Douăzeci şi nouă de oameni au ajuns miercuri la spital, dintre care nouă cu răni grave, după ce un autobuz aglomerat a intrat într-un copac în nordul Romei, relatează dpa. Accidentul s-a produs în jurul orei 9 dimineaţa (07.00 GMT) pe Via Cassia, a precizat agenţia italiană de presă ANSA. Compania de transport public ATAC a menţionat într-un comunicat că investighează "cauzele acestui grav accident" şi a prezentat scuze. Capitala italiană are o problemă veche cu transportul public, notează dpa. ATAC este în pragul falimentului, flota sa este învechită şi nu mai puţin de 25 de autobuze ale sale au luat foc de la începutul acestui an. Nici reţeaua de metrou a oraşului nu stă prea bine, având în vedere infrastructura depăşită şi întreţinerea deficitară, ilustrate de defecţiuni la scările rulante şi închiderea unor staţii. loading...

