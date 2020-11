Un bărbat a fost reţinut după ce şi-a sunat fosta iubită de peste 1000 de ori, a urmărit-o şi ameninţat-o cu moartea

Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș ,bărbatul o agresase pe fosta iubită în vara acestui an, fiind ulterior trimis în judecată pentru infracțiunile de lipsire de libertate și tâlhărie.

"Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie-octombrie, barbatul ar fi urmarit si supravegheat atat locuinta, cat si locul de munca sau alte locuri frecventate de catre fosta concubina, respectiv ar fi apelat-o telefonic in mod repetat, de peste 1.000 de ori, iar prin frecventa si continut i-ar fi provocat o stare continua de temere si ar fi amenintat-o cu moartea", se arata in comunicat.

"Ulterior, persoana vatamata si-a retras plangerea prealabila cu privire la savarsirea infractiunii de lovire. In aceasta cauza, politistii de investigatii criminale au finalizat cercetarile si au inaintat dosarul cu propunere de trimitere in judecata, pentru savarsirea infractiunilor de talharie si lipsire de libertate in mod ilegal", precizează reprezentanții IPJ Argeș.

Oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului pe 13 octombrie, ca urmare a sesizării fostei iubite cu privire la faptul că a fost amenințată cu moartea în zilele de 10 și 12 octombrie. Suspectul a fost reținut timp de 24 de ore și este cercetat pentru săvărșirea infracțiunilor de hărțuire și amenințare.