Un bărbat de 50 de ani din Dâmboviţa a murit în timp ce îşi renova casa

Medicii ajunși la fața locului nu l-am mai putut salva, scrie stirileprotv.ro.

Bărbatul era căsătorit și avea doi copii. El lucra ca administrator la un centru comercial din comuna Odobești.

"Are tavan fals deasupra. A stricat și a vrut să facă altceva. E distanță și are și o balustradă, de urcă sus la mansardă. A pus scară, jos mi se pare că are gresie, a alunecat scara și a căzut cu coastele de balustradă și aia a fost", a povestit un vecin.