Un bărbat din Dâmboviţa a murit din cauza gripei. Bilanţul deceselor a ajuns la 40

În România a fost declarată epidemie de gripă. In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate 122 decese confirmate cu virus gripal (de 3,8 ori mai multe decat in actualul sezon), din care 97 tip A, subtip (H1)pdm09, 13 tip A, subtip H3, 11 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.

Pana la data de 09.02.2020 au fost vaccinate antigripal 1.493.404 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Citeşte şi: Cand se administreaza Tamiflu la copii si ce efecte adverse poate avea

Tamiflu este un antiviral recomandat în cazul infecțiilor respiratorii virale, precum gripa.

Antiviralele sunt singurele medicamente aprobate de FDA pentru a scurta durata virusului gripal și pentru a reduce severitatea simptomelor acestuia.

Este recomandat în special în cazul persoanelor predispuse la complicații în urma contractării virusului gripal.