Un bebeluş de cinci luni, grav bolnav, aşteaptă de trei luni ajutorul financiar promis! Primarul dă din umeri

"Bebelusul Emanuel, bolnav de Amiotrofie Spinala Tip1 cu insuficienta respiratorie, "MULTUMESTE" domnului Primar și Administrației Locale Tecuci pentru "AJUTORUL" financiar de Urgenta cerut domnului Primar in noiembrie 2019 nu a ajuns nici acum la noi. Domnul Primar prin "MARINIMIA" sa a decis un ajutor de 2000 lei in schimbul depunerii actelor in original, lucru imposibil deoarece acestea ne sunt necesare oriunde mergem. De Sărbători 23.12.2019 Consiliul Local a aprobat in unanimitate acordarea unui Ajutor de Urgenta o sumă rezonabilă, dar din pacate nici aceasta suma nu a ajuns la noi. UAT Tecuci prin angajații de la Contabilitate ne tracaseaza constant, ba cu solicitarea altor acte, ba ca ne solicită telefonic prezentarea la Primărie pentru ridicarea banilor iar cand ajungem fizic in Primărie ne amână pe motiv că nu ne-au chemat sau ca actele nu sunt semnate de Domnul Primar, lucru care sa intamplat și astăzi 17.01.2020."

