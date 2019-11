Un chirurg din Timişoara şi-a bătut copilul până l-a bagat în spital: "Mama, sună la 112, mă dor coastele... mă doare când respir"

Un chirurg de la Spitalul Clinic CFR riscă să ajungă la închisoare după ce şi-a bătut propriul copil până l-a băgat în spital. Medicul nu e la prima "abatere", aceasta a mai fost condamnat, în 2017, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.

De data asta, victimă i-a căzut propriul copil, în vârstă de 13 ani, care, în urma despărțirii dintre părinții săi, a fost încredințat de instanță tatălui.

Mama copilului locuiește în Austria, dar vine regulat în Timișoara. Femeia povesteşte că a primit mai multe mesaje de la fiul ei în care o implora să sune la 112 pentru că tatăl său îl bătea.

"Vineri, am sunat pe telefonul fix de pe strada Dreptatea, ca sa vorbesc cu copilul. Era ora 20,05. A răspuns Radu Blagoe (n.r.tatăl copilului). L-am cerut pe copil la telefon. Mi-a spus că nu îl lasă să vorbească cu mine pentru că este pedepsit pentru că a luat note proaste la școală. Mi-a spus că nu voi vorbi cu copilul două săptămâni. Am insistat să vorbesc cu copilul, dar fără succes. După această convorbire mi-am deschis internetul pe telefon și am văzut mesajele de ajutor pe care mi le-a trimis și pozele. Îngrozită, am sunat la Telefonul Copilului și am rugat-o pe doamna care a răspuns să ne ajute. I-am zis de poze și de mesaje. Doamna m-a asigurat că va merge imediat la adresa unde se afla copilul, însoțită de poliție. Eu mă aflam în Austria. Am ținut legătura cu doamna de la Protecția Copilului și așa am aflat ce s-a întâmplat în continuare. Am urcat în mașină și am venit în țară. La 112 a sunat tatăl meu și astfel a mers și Salvarea. La ora 5 dimineața, am ajuns la Protecția Copilului și, după ce am scris o declarație, am mers împreună cu doamna respectivă la spital, la copil", a explicat mama copilului, pentru renasterea.ro.

Mesajele copilului erau de-a dreptul terifiante: "Ajută-mă, mama! Spune-i lui bunu... repede... te rog... să sune la 112... să vină Poliția... te roooog... pe mine mă dor coastele de nu mai pot... mă doare când respir!".

Iar pozele erau și ele sugestive, cu ochii umflați și o ureche roșie și inflamată, acestea fiind doar urmele vizibile, fiindcă, la spital, copilul le-a spus doctorilor și mamei sale că tatăl său l-a lovit și în coaste și l-a dat și cu capul de zid.

Mama susţine că băiatul a fost bătut pentru că a luat un 6 la istorie și un 7 la limba latină, note considerate prea mici de tatăl copilului, care a decis să-l pedepsească în modul acesta pe fiul său. Medicul spune însă că băiatul i-ar fi luat bani din portofel şi că a vrut să îi aplice o corecţie.

Medicul timișorean și-a bătut copilul în interiorul termenului de încercare de patru ani stabilit de instanța care l-a condamnat la un și jumătate de închisoare cu suspendare pentru fapta anterioară, vătămarea corporală a mamei băiatului. Ca atare, dacă în urma unui proces penal, Radu Blagoe va fi găsit vinovat de instanța de judecată, el va intra, automat, în pușcărie.