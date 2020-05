Un consultant politic al Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale vrea să dea în judecată PSD. "Dacă va fi nevoie, vom merge în instanţă"

"Tot proiectul s-a derulat conform cerințelor și cu avizul reprezentanților partidului, cu care am lucrat îndeaproape și cu care am avut ședințe de lucru zilnice - șef de campanie, secretar general, responsabil comunicare. Am asigurat un pachet de servicii 360, care e susținut și documentat serios și cu care, dacă va fi nevoie, vom merge în instanță. Alegem să nu îngroșăm rândurile celor care au avut de suferit din cauza neseriozității PSD", a declarat Pisaroglu, conform sursei citate.

Anton Pisaroglu a explicat că pentru campania PSD la prezidențialele din toamna anului trecut au lucrat firme de creație, digital, marketing, marketing politic, development, producție video, organizare de evenimente, PR național și internațional.

Consultantul politic susţine că proiectul nu a vizat doar perioada oficială de campanie electorală, ci cele șase luni în care Viorica Dăncilă s-a aflat în fruntea PSD, după arestarea lui Liviu Dragnea.

"Entitățile care au lucrat în acest proiect sunt IMM-uri care, deși și-au asumat un risc reputațional de lucru cu PSD la acea vreme, stau neplătite de luni de zile, unele inclusiv cu activitatea blocată și datorii către propriii furnizori. Acele IMM-uri pe care PSD spune acum că le susține. E cinic să spui că susții companiile românești, iar tu să nu îți plătești datoriile către ei, pe servicii prestate, strategie și livrabile care ți-au adus intrarea în turul al doilea", a spus Pisaroglu, conform sursei citate.

Sursa cerută de firmele lui Pisaroglu se ridică la aproape două milioane de euro pe lună, au precizat surse din conducerea PSD pentru Europa Liberă.

De cealaltă parte, consultantul politic afirmă că sumele vehiculate de liderii PSD sunt "umflate". Pisaroglu nu a vrut, însă, să precizeze care este suma datorată de PSD pe motiv că ar încălca astfel "confidențialitatea contractului".

Ce spune Marcel Ciolacu despre datoriile PSD

În 2019, PSD a avut la dispoziţie un buget de peste 200 de milioane de lei. Aproape 144 de milioane de lei a încasat ca subvenție de la bugetul de stat, la care s-au adăugat aproape 50 de milioane de lei, care se aflau în conturi la începutul lui 2019.

La începutul lunii decembrie 2019, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că situația partidului este una "foarte bună", fiind întrebat dacă social-democrații au datorii de 15 milioane de euro.

Potrivit Mediafax, surse politice precizau că PSD avea datorii de aproape 15 milioane de euro. Suma ar fi fost acumulată din luna iulie până atunci, inclusiv cheltuielile făcute în campania pentru prezidențiale.

Ciolacu a declarat atunci că formațiunea își va onora toate contractele.