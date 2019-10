Articol publicat in: Extern

Un elev de 7 ani a fost omorât de personalul şcolii după ce a stat prea mult la baie

Un copil de 7 ani a fost omorât de personalul şcolii după ce a stat prea mult la baie. Incidentul şocant a avut loc într-o şcoală catolică din Scoţia. Foto: stirileprotv.ro Copilul de 7 ani, Aldo Moroni, a fost bătut crunt de personalul şcolii catolice St. Columba, scrie stirileprotv.ro. În această şcoală au avut loc numeroase orori de-a lungul timpului. Un fost elev al școlii, Edward, susține că Aldo a fost ucis în 1980 la Colegiul St Columba din Largs, Ayrshire. Citeşte şi Elevul dispărut din timpul orelor de la o şcoală din Ploieşti a fost găsit Edward, acum în vârstă de 64 de ani, a povestit că Aldo a murit după ce a primit o bătaie cruntă de la preotul David McKell. Preotul a susținut ulterior că băiatul a murit din cauza unui infarct. La rândul său, în urma unei audierilor, Edward a povestit cum a fost abuzat sexual în zeci de ocazii de David McKell. La anchetă, Edward a declarat că s-a simțit vinovat de „lașitate" pentru că nu a ridicat un semnal de alarmă cu privire la McKell, după abuzurile sexuale suferite în timp ce a locuit la prestigiosului internat. A încercat să fugă în 1964 și 1965, deoarece trăia în „frica și groaza absolută" a preotului pedofil, dar nu a reușit. Şi alţi copii au fost abuzaţi de părintele David McKell. McKell a murit în 1998. Ancheta The Scottish Child Abuse Inquiry (SCAI) este în plină desfăşurare.

