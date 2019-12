A murit David Bellamy, cercetătorul care a pus sub semnul întrebării încălzirea globală

Controversatul ecologist şi realizator de televiziune David Bellamy a murit la vârsta de 86 de ani. Decesul omului de ştiinţă britanic Bellamy a fost confirmat de fundaţia sa.



Originar din Londra, el a trăit mare parte din viaţă în comitatul Durham. A fost deseori criticat pentru respingerea teoriei încălzirii globale. În 2004, a descris-o ca „tâmpenie”, comentariu despre care a spus că l-a costat cariera în televiziune, informează



Şi-a început activitatea ştiinţifică în departamentul de Biologie al unui colegiu din Surrey, a povestit el în 1978. Aici a cunoscut-o pe cea care avea să îi devină soţie, Rosemary. Ea a murit anul trecut.



A devenit cunoscut pentru implicarea din poziţia de consilier de probleme de mediu în cazul deversării de petrol Torrey Canyon, în 1967.

A prezentat emisiuni ca „Don't Ask Me”, „Bellamy On Botany”, „Bellamy's Britain”, „Bellamy's Europe” şi „Bellamy's Backyard Safari”, iar în 1979 a câştigat premiul „Richard Dimbleby” din partea BAFTA pentru cel mai bun prezentator de reportaj.



În 2003, Bellamy a declarat pentru BBC News că este sceptic cu privire la responsabilitatea oamenilor în încălzirea globală şi a sugerat că aceasta poate fi parte din ciclul natural al Pământului.



Zece ani mai târziu, într-un interviu acordat Independent, a spus: „Încălzirea globală nu are loc deloc, dar dacă arunci ideea că urmaşii vor muri din cauza dioxidului de carbon, oamenii o vor lua de bună”.