Un fost ministru scapă de acuzaţiile DNA. Denunţătorul şi-a retras plângerea

"Ies la iveala metodele de lucru mizere de la DNA, dar si prestatia dubioasa a anumitor judecatori de la ÎCCJ, in frunte cu vestitul Ionut Matei, judecator care in opinia noastra, in orice stat european ar fi fost alungat din sistem dupa nenumaratele dovezi aparute in spatiul public la adresa sa", scrie Luju.

În dosarul fostului minstru de interne Cristian David, care a devenit o țintă politică pentru DNA, încă de când era consilierul și coordonatorul campaniei prezidențiale a liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, proba cheie pe care s-a croșetat execuția la fond de către judecătorii ÎCCJ Ionuț Matei și Săndel Macavei (in opinie majoritara), a căzut ca un fulger în apel.