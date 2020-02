Un fotbalist finlandez povesteşte condiţiile din România: "Centrul de pregătire e catastrofic, cabluri electrice atârnă din tavan "

Vahid Hambo, născut din părinţi bosniaci, a povestit cum a fost pus să alerge pe câmp, printre vaci, a vorbit despre promisiunile neonorate ale patronului şi despre prieteniile dintre proprietarii de cluburi, dar s-a referit şi la mentalitatea colegilor.

"Nu ştiam nimic de Giurgiu, a trebuit sa ma uit pe Youtube. Cand am ajuns acolo, restul echipei era in cantonament in Turcia, asa ca fizioterapeutul m-am pus sa alerg. Dar nu va ganditi ca pe o pista sau intr-o sala, ci pe un camp, alaturi de vaci. Asta am facut timp de cateva zile"

"Am marcat doua goluri intr-un meci de Cupa si am devenit erou. In Finlanda nu te baga nimeni in seama, insa in Romania eram alergat pentru fotografii. Dupa un meci mai slab, nu te mai baga nimeni in seama. Finantatorii din Romania sunt prieteni si daca un jucator creaza probleme se suna intre ei si se inteleg ca nimeni sa nu-l mai cumpere pe jucatorul in cauza. Daca vor, iti pot distruge cariera"

"La un meci, patronul a intrat in vestiar si ne-a promis o prima de victorie. Am castigat cu 4-1, insa n-am vazut nimic. Niciun jucator nu a indraznit sa comenteze ceva. In caz ca joci slab, nu ti se mai plateste salariul! Angajatii clubului castiga in jur de 400 de euro si atunci cand patronul decidea sa nu mai plateasca salariile, jucatorii strageau bani pentru acestia"

"Trebuie sa ai o masina frumoasa si haine de firme, dar nu conteaza ce mananci. Unul dintre colegi (Denis Alibec) venea la antrenamente cu un McLaren, pe care a platit 200 de mii de euro. Acelasi jucator a declarat, intr-o revista, ca trebuie sa-i ceara mamei sale bani de benzina"

"Centrul de pregatire e catastrofic. Dusurile stropesc in toate directiile, cablurile electrice atarna din tavan, iar la meciurile din deplasare ne rugam sa avem caldura. Vedeai panze de paianjen peste tot, iar gandacii erau pe pereti. Locuiam in Giurgiu, la aproximativ 50 de kilometri de Bucuresti, iar pe drumurile publice vedeai zilnic carute trase de cai"

"Din punct de vedere tactic, echipa era un dezastru. Starurile echipei decideau cum decurg antrenamentele. Doar la echipa lui Hagi lucrurile stau altfel. Acolo nimeni nu e mai presus decat altul. Au aceleasi salarii, iar disciplina primeaza", a declarat Hambo, care a jucat pentru Astra doar 211 minute, 76 dintre acestea în Liga 1, iar în prezent joacă în ţara natală pentru FC Lahti.

