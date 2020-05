Un licean îi explică ministrului Educaţiei de ce măsurarea temperaturii elevilor care dau examen este o măsură complet greşită

Dacă temperatura lor depășește 37,3 grade, elevii ar putea pierde un an.

"Sunt elev în clasa a XII-a și nu cred că ați luat o măsură corectă în ceea ce privește organizarea Examenului de Bacalaureat. Mă refer la faptul că fiecărui elev care intră în unitatea de învățământ trebuie să i se ia temperatura. În cazul în care are o temperatură peste limita admisă, acesta nu poate participa la examen", este mesajul pe care Vlăduț Cosmin Scutaru l-a trimis Monicăi Anisie.

Într-o intervenţie la Antena 3, elevul spune că nu a primit încă răspuns de la ministrul Educaţiei. Vlăduţ precizează că, personal, nu este afectat de această măsură, dar a luat decizia de a-i scrie ministrului în numele colegilor lui: "I-am trimis mesajul aseară, dar nu am primit până acum vreun răspuns. La facultatea la care merg eu, la Istorie, nu am examen de admitere. Eu am făcut asta pentru colegii mei. A apărut această situație, în care nouă celor care dăm examen ni se ia temperatura. Ni s-a spus clar că elevul care are peste 37,3 nu poate da examen. S-ar organiza o sesiune specială pentru cei cu temperatura mare, dar asta înseamnă să stai un an acasă, dacă vrei să dai, spre exemplu, la Medicină".