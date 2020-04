Un medic a postat un videoclip cu fiul său de patru ani care se luptă cu coronavirusul: "Mama, nu o să mă întorc acasă" VIDEO

Anna Zimmerman a postat un clip al băiețelului ei Lincoln, în vârstă de patru ani, care a fost intubat și a prezentat dificultăți de respirație timp de cinci zile, cât timp s-a aflat internat în unitatea medicală.

Medicul a mărturisit că i s-a rupt inima în bucăţi atunci când şi-a auzit fiul spunând că: "Mamă, asta nu merită? Mamă, când se va opri asta? Mamă, nu mă simt atât de bine. Mamă, nu-i de folos. Mamă, nu o să mă întorc acasă".

De atunci Lincoln și-a revenit, dar Anna i-a avertizat pe părinți să ia infecţia cu COVID-19 în serios. "

"În calitate de medic, am urmărit îndeaproape focarul de COVID-19 în China și Italia. Deși nu a existat niciun mandat de stat sau federal, ne-am protejat copiii şi i-am ferit de activităţie de grup, pentru că am crezut că acest virus este periculos înainte ca mulți oameni să înceapă să-l ia în serios", a explicat mama pentru Mighty Littles.

Anna a spus că nu şi-a lăsat copiii să mai meargă în locurile de joacă, şi nici măcar să treacă strada la copiii vecinilor din cartier.

"Am adoptat recomandările de ședere la domiciliu devreme. Am făcut totul bine", scrie ea pe blog.

Cu toate acestea, pe 21 martie Lincoln a început să prezinte semne de coronavirus.

"Lincoln a strănutat de câteva ori, am crezut că este vorba despre nişte alergii. A doua zi a avut nasul înfundat și o tuse ușoară. Nu avea febră și nu am fost foarte îngrijorată, am presupus că a răcit", a explicat medicul.

"La 27 martie, a făcut febră, o febră ridicată de 39,8. Am început să-mi fac griji. Am văzut primul pediatru în dimineața zilei de 28 martie, am primit un diagnostic de pneumonie după o boală virală (total rezonabilă) și am făcut antibiotice orale și oxigen la domiciliu pentru următoarele 48 de ore", a continuta Anna.

Până la 30 martie avea nevoie de tot mai mult sprijin și oxigen și astfel l-am internat la spital, a povestit mama sa.