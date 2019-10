Articol publicat in: Extern

Un nou ATENTAT sângeros, sunt cel puţin 28 de morţi şi zeci de răniţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cel puţin 28 de persoane au murit într-un atentat dintr-o moschee din estul Afganistanului în timpul rugăciunii de vineri, informează autorităţile citate de AFP.

Atentat într-o moschee din Afganistan: Cel puţin 28 de morţi şi 55 de răniţi. "Cifrele au crescut la 28 de morţi şi 55 de răniţi, toţi credincioşi", a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al guvernatorului din provincia Nangarhar, Attaullah Khogyani, care a vorbit iniţial de "circa 20 de morţi". "Explozibili care au fost plasaţi în interiorul moscheii au fost detonaţi", a afirmat el. Un medic de la spitalul din Haska Mina, localitatea în care s-a produs explozia, a declarat că circa 32 de cadavre şi peste 50 de răniţi au fost aduşi în această unitate. "Ambulanţele noastre sunt la locul atacului pentru a aduce răniţi", a adăugat el. Niciun grup nu a revendicat până acum atentatul. Talibanii şi gruparea Stat Islamic, care sunt în conflict, s-au implantat în Nangarhar, provincie frontalieră cu Pakistanul. Districtul Haska Mina, numit şi Deh Bala, este apropiat de frontieră. Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Nangarhar, Mubarez Attal, a comunicat anterior un bilanţ de 17 morţi şi 40 de răniţi. "A fost o explozie puternică", a povestit pentru AFP Haji Amanat Khan, care locuieşte în zonă. "Acoperişul moscheii s-a prăbuşit în urma exploziei", a adăugat el. Joi, un raport al ONU a acuzat un număr de victime "fără precedent" de peste un deceniu în al treilea trimestru al anului, Afganistanul continuând să fie afectat de o violenţă "total inacceptabilă". Între 1 iulie şi 30 septembrie, Misiunea ONU în Afganistan a înregistrat 1.174 de morţi şi 3.139 de răniţi în rândul civililor, potrivit raportului său trimestrial. Luna iulie, în care s-au înregistrat 425 de morţi, a fost cea mai sângeroasă din ultimul deceniu. loading...

