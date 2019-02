Un nou scandal la spitalul din Târgu-Jiu: Doi asistenţi, fotografiaţi în timp ce se tundeau în Secţia Psihiatrie, au fost sancţionaţi

"În cazul salariaţilor Secţiei Psihiatrie, care s-au tuns în sala de mese, am aprobat propunerea Comisiei de cercetare disciplinară, în sensul că am dispus sancţionarea cu reducerea salariului de bază cu 10% pe două luni pentru cei doi asistenţi", a precizat Capotă.



Conducerea SJU Târgu-Jiu a dispus, zilele trecute, verificări în cazul unor salariaţi fotografiaţi în timp ce s-ar fi tuns într-o secţie a unităţii medicale.



Potrivit managerului spitalului, în acest caz a fost constituită o comisie de disciplină.



"Având în vedere gravele prejudicii de imagine ca urmare a nerespectării atribuţiilor de serviciu de către anumiţi salariaţi, noi, cei din conducerea SJU Târgu-Jiu, nu mai tolerăm asemenea acte de indisciplină. Am uzat şi uzăm de toate prerogativele legale privind declanşarea procedurilor de cercetare disciplinară în vederea sancţionării persoanelor vinovate, în speţă cei care se tundeau acolo, într-o secţie. Noi ne-am autosesizat din presă şi am întocmit o comisie de disciplină, cercetarea este în derulare şi vom propune măsurile de sancţionare în funcţie de gravitatea faptelor pe care le-au produs şi care au fost constatate. (...) Comisia de disciplină analizează dacă sunt salariaţii noştri, tot ce s-a petrecut", a precizat, joi, Gigel Capotă.



El a mai anunţat, în urmă cu o săptămână, că şefa Secţiei de Psihiatrie a SJU Târgu Jiu a fost schimbată din funcţie în urma unei filmări apărute în spaţiul public în care trei pacienţi pe jumătate dezbrăcaţi au fost surprinşi în ipostaze intime, fiind despărţiţi de un grilaj.



Potrivit managerului SJU Târgu-Jiu, alături de şefa secţiei a mai fost schimbată şi asistenta şefă, prin detaşare la Secţia Cardiologie.



"La Secţia Psihiatrie am fost anunţaţi că o să apară un film cu ce s-a întâmplat acolo, în secţie. Noi ştiam de acest film, că o să apară public. Să ştiţi că noi ştiam de acest film, nu o să vă povestesc de el, dar noi, Comitetul Director, ne-am dus în cadrul acestei secţii, am adunat toată secţia, în funcţie cu şefa secţiei şi cu asistentul şef şi întreg personalul şi le-am pus în vedere că nu este normal ca în timpul programului de lucru să accepte sau să se facă că nu văd aceste lucruri. Totodată, împreună cu directorul tehnic, am luat măsura să mai punem încă un grilaj, să intervenim administrativ pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple şi, totodată, am luat măsura destituirii şefului de secţie având în vedere mai multe aspecte pe care le avem sesizate", a spus Gigel Capotă, într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 februarie.



Managerul SJU Târgu-Jiu a mai afirmat că fosta şefă a Secţiei de Psihiatrie a contestat în instanţă măsura destituirii.