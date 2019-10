Articol publicat in: Economie

Un nou şef la TAROM după scandalul privind "reţinerea la sol" a unor avioane în ziua votului pe moţiune

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Consiliul de Administraţie al companiei TAROM l-a desemnat luni pe George Costin Barbu în funcţia de director general provizoriu pentru un mandat de patru luni. "Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţă în data de 21.10.2019, a luat act de renunţarea lui Valentin Gvinda la mandatul de director general provizoriu şi a desemnat în funcţia de director general provizoriu pe domnul George Costin Barbu, pentru un mandat de 4 luni, în condiţiile OUG 109/2011", a anunţat compania într-un comunicat de presă. George Costin Barbu este absolvent al Facultăţii de Inginerie Aerospaţială, specializarea Inginerie şi Management Aeronautica şi din 2015 până în prezent a ocupat funcţia de director general al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă. George Costin Barbu o înlocuieşte în funcţie pe Daniela Mădălina Mezei, care a fost revocată din funcţie pe 15 octombrie. Mezei este cea care l-a acuzat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, că i-a cerut să reţină la sol cinci aeronave pe rute interne în ziua în care în Parlament se dădea votul pe moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă. Urmare a acuzaţiilor fostei şefe de la TAROM, Direcţia Naţională Anticorupţie s-a autosesizat şi face verificări în acest caz. Mădălina Mezei a fost audiată luni la DNA în calitate de martor. De asemenea, premierul Dăncilă a anunţat la sfârşitul săptămânii trecut că a trimis Corpul de Control la Ministerul Transporturilor şi la TAROM. Întrebată, la Palatul Parlamentului, dacă ştie că liderul PSD Neamţ Ionel Arsene l-ar fi pus pe Răzvan Cuc să negocieze pentru oprirea unor aeronave la sol în ziua votării moţiunii de cenzură, Viorica Dăncilă a spus că nu crede că cineva şi-ar fi permis să oprească avioanele la sol. Dăncilă a precizat că ministrul Transporturilor are dreptul să se intereseze dacă anumiţi pasageri călătoresc cu aeronave, dar acest lucru "nu presupune că cineva şi-ar permite să ţină avioanele la sol". Dăncilă a mai spus că deocamdată nu a primit raportul Corpului de Control, dar că a putut constata că Mezei şi Cuc fac afirmaţii contradictorii. loading...

