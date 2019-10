Un oficial din Liga 1 l-a făcut KO într-o secundă! VIDEO ŞOCANT

Totul a plecat după ce jucătorul a fost anunţat că nu mai face parte din planurile clubului, moment în care croatul a cedat nervos şi l-a lovit de două ori cu pumnul pe oficialul clubului Hermannstadt, susţine Iuliu Mureşan. La acea vreme, informaţia nu a fost însoţită de imagini, astfel că scandalul nu a luat proporţii foarte mari. Telekom Sport a făcut rost de înregistrarea video care arată exact ce s-a întâmplat! Imaginile şocante, mai jos:

"A fost un act de huliganism. După ce luăm certificatul medico legal, depunem plângere la Parchet şi la poliţie. Avem şi martori... Asemenea huligani nu au ce să caute în fotbal. Nu vreau să folosesc cuvinte mai dure, dar Jazvic nu cred că mai are curajul să vină la club. Va suporta consecinţele legale şi sportive. Acum nu-i mai dăm nici banii, trebuie să-i luăm banii. E prea puţin ce prevede contractul pentru ce a făcut el, adică 25% din contract. Va avea de suportat consecinţe serioase, sunt sigur de asta. Noi vom propune acum o reziliere de justă cauză a contractului, pentru că un astfel de huligan nu are ce căuta în fotbal, e clar", a declarat Iuliu Mureşan, la acea vreme.

Răzvan Zamfir, directorul de scouting al celor de la FC Hermannstadt a avut de suferit de pe urma incidentului, iar problemele se pare că au fost mai mari decât s-a crezut iniţial. Gazeta Sporturilor nota la două zile după incident că Zamfir scuipa în continuare sânge şi primit diagnosticul de fractură cu înfundare a peretelui anterior al sinusului maxilar. Ulterior a fost operat la Cluj, într-o clinică privată

Filip Jazvic are versiunea sa în privinţa evenimentelor petrecute la Sibiu. Vârful care a mai jucat în Liga I pentru CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Universitatea Craiova spune că mai are de primit trei salarii restante, iar clubul nu i-a decontat costurile tratamentului suportat după o accidentare pe care a suferit-o în urmă cu aproape două luni.

"Mi-a spus că antrenorul nu mă mai doreşte. Eu am spus, cum este posibil aşa ceva dacă încă nu m-a văzut. A spus că antrenorul vrea să vină cu jucătorii lui. Am spus că nu e nicio problemă, că voi rămâne până îmi dau salariul la zi. I-am spus că voi face plângere la FIFA şi, pentru fiecare lună în care nu mă plătesc, voi face din nou plângere la FIFA. Atunci a început să se enerveze. A început să vorbească foarte urât, mi-a zis că a terminat-o cu mine şi că nu vrea să mai vorbească cu mine. Am spus ok. S-a ridicat şi s-a dus spre parcare. I-am spus, măcar o dată în viaţă fii bărbat şi spune-mi adevărul în faţă, nu mă mai minţi că îmi dai banii. În acel moment s-a întors şi a încercat să mă lovească, iar eu am ripostat. El a încercat din nou să mă lovească, aşa că l-am mai lovit şi eu odată" a mărturisit şi Jazvic. Imaginile par într-adevăr să susţină versiunea fotbalistului.