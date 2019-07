Un ONG a strâns 38 de kilograme de deşeuri de pe plaja din Barcelona. Militanţii pentru mediu se prăgătesc să vină şi în România

”În fiecare vineri în jurul orei 18.30 ne adunăm pe plajă. Discutăm cu voluntarii şi îi punem la curent cu problemele pe care le întimpină oceanele. Apoi ne plimbăm împreună, adunăm gunoaiele de pe plajă, iar la final ne strângem într-un loc şi încercăm să fim cât mai vizibili. Toate gunoaiele pe care le strângem sunt împărţite în categorii, iar noi încercăm să reciclăm totul. Facem asta în fiecare zi de vineri cu voluntari, iar câteodată în cursul săptămânii participă şi companii”, a declarat pentru News.ro Karen, unul din voluntarii de la Pure Clean Earth.



ONG-ul a demarat acest proiect în urmă cu un an, iar Karen s-a alăturat acestuia acum patru luni, potrivit news.ro.



”Această activitate o desfăşurăm şi în Castellon (Spania), Bogota (Columbia) şi UK. De anul trecut până acum am strâns peste cinci tone de gunoaie, doar aici în Barceloneta”, adaugă ea, subliniind că voluntarii se pregătesc să vină şi în România de anul viitor.



Ea a precizat că în numai o oră au strâns peste 4 kg de mucuri de ţigară de pe plaja Barceloneta, dar şi multe PET-uri şi paie de plastic, potrivit news.ro.



”Le spunem voluntarilor doar să adune deşeurile şi să nu se certe cu oamenii. Noi suntem parte din soluţie, nu din problemă. Eu personal mă simt foarte bine în apa oceanului şi vreau doar să am grijă de el. Nu înţelegem de ce acum, când toată lumea e conştientă de problemele de mediu, încă ne confruntăm cu astfel de situaţii”, precizează ea.



Voluntarii de pe plaja Barceloneta au între 18 şi 30 de ani şi provin din diverse medii de activitate.