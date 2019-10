Articol publicat in: Societate

Un pacient ce urma să plece acasă a fost găsit mort în curtea Spitalului Judeţean Slatina

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un pacient ce urma să plece acasă a fost găsit mort în curtea Spitalului Judeţean Slatina. Cadrele spitalului s-au alarmat când au văzut că lipseşte la ora 4 şi jumătate dimineaţa, l-au căuta şi l-au găsit mort în curtea spitalului. Foto: digi24.ro Pacient fusese internat în secţia de cardiologie, scrie digi24.ro. Bărbatul suferise un stop cardiac şi era internat de la începutul lunii în spital. Se simțea bine şi urma să fie externat în scurt timp. Poliţia a deschis un dosar de ucidere din culpă şi vrea să afle cine este vinovat pentru moartea pacientului. Citeşte şi Caz revoltător: Pacient mort la Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Braşov, îngropat dezbrăcat, într-un sac de plastic "Poliţiştii din cadrul poliţiei municipiului Slatina continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările în care bărbatul de 69 de ani a decedat", a declarat Alexandra Dicu, purtător de cuvânt IPJ Olt. Cei din spital fac propria anchetă şi spun că este aproape imposibil să le interzică pacienţilor să părăsească spitalul. loading...

