Caz revoltător: Pacient mort la Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie Braşov, îngropat dezbrăcat, într-un sac de plastic

Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere susține că situaţia a fost surprinsă la Spitalul de Neurologie și Psihiatrie Brașov.

"În urmă cu ceva timp, conducerea Spitalului de Neurologie și Psihiatrie Brașov ne asigura că "pacienții vor fi tratați cu demnitate umană și că banii acestora vor fi bine administrați"! Slogan interesant. Ar fi trebuit oare să le mulțumim pentru anunțul făcut? În urmă cu ceva timp, o persoană de sex masculin care provenea dintr-un centru de plasament(B.P.C) și care a fost internată în cadrul Secției de Psihiatrie, a decedat. L-au trântit cu "demnitate" într-un sac de plastic și l-au îngropat. Cu toate că acesta dispunea de sume de bani, conducerea Spitalului a avut o scăpare de "demnitate"! Cum este posibil așa ceva? Unitatea medicală dispune de sume de bani alocate pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare. Aici se pare că nu era cazul ca Spitalul să cheltuiască ceva. Persoana decedată dispunea, sau ar fi trebuit să dispună de bani proprii. Ce s-a întâmplat cu banii persoanei decedate și cât de bine au fost ei administrați, asta rămâne să stabilească cei îndrituiți să o facă. Acest caz ar trebui investigat serios, inclusiv cauza /cauzele decesului. Din ce am aflat și noi, se pare că pacientul era ținut mai mult legat, într-o cușcă! Nu știm dacă este adevărat. Ar fi îngrozitor!Cu siguranță se vor găsi martori care să relateze, trebuie doar ca cineva să-i întrebe. La vremea respectivă am discutat, telefonic, cu o persoană angajată care ne-a asigurat că persoana decedată a fost îngropată creștinește, îmbrăcat! Imaginile nu mint, din păcate! Imaginile sunt dure dar opinia publică trebuie să le vadă. Trebuie învățat ceva, în special cei din conducerea Spitalului de Neurologie și Psihiatrie Brașov care clamează "demnitatea"! Bietul om! Avem însă o întrebare și pentru cei care organizează concursurile astea pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile medicale! Concursurile sunt "pe bune"? De ce sunt atrași cei care își doresc să ocupe aceste funcții? Am înțeles că luăm...de la cei vii, dar luăm și de la decedați?", este mesajul postat de Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere pe Facebook.