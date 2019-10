Un pilot TAROM aruncă bomba în scandalul dintre ministrul Răzvan Cuc şi fosta şefa TAROM: "S-o fi îndrăgostit"

Pilotul TAROM, Cezar Osiceanu, a sugerat la Digi 24 că poate Mădălina Mezei era îndrăgostită și de Răzvan Cuc şi de aceea l-a chemat pe ministru, târziu în noapte, la locuinţa ei.

"Faptul că s-o fi îndrăgostit doamna respectivă de dl. ministru este o ipoteză. Ce doamnă cheamă un bărbat la ora 11 noaptea să se întâlnească cu el?", a declarat pilotul Cezar Osiceanu.

Pilotul TAROM a mai spus că el ştie că "există un contract pe care Parlamentul României și Președinția României îl au împreună cu TAROM, o înțelegere prin care cei care se deplasează în țară sau către București sau către destinațiile pe care le deservește TAROM, în calitate de parlamentari, beneficiază de un statut aparte".

"Ei, însă, trebuie să se înscrie și să comunice rezervarea pentru ziua în care doresc să facă această cursă, pentru ca să se poată bloca locurile pe cursele respective și a avea loc în avion. Pentru că s-au întâmplat - eu am fost comandant la una dintre aceste curse - la care un parlamentar nu a anunțat și avionul fiind plin, a trebuit efectiv să fie rugat un pasager, cu acordul lui, să se dea jos din avion, ca să se suie un parlamentar la bord", a mai spus pilotul Cezar Osiceanu.

Osiceanu consideră că ministrul Transporturilor are tot dreptul să verifice lista pasagerilor curselor TAROM pentru că "proprietarul companiei este statul, prin Ministerul de Transporturi".

"Ministrul Transporturilor este cel care, de exemplu, poate să verifice, la fel cum poate să verifice existența parlamentarului Gigel de la Satu Mare, dacă s-a înscris pe listă, orice angajat TAROM sau al unei companii cu care TAROM are legătură, dacă are legătură cu acea rută, să verifice: are rezervare, îi trebuie mâncare, nu-i trebuie mâncare... (...) Este reprezentantul proprietarului, până la urmă, proprietarul în sine. Și poate să verifice, să spună în felul următor, am avut discuții și pro, și contra: de ce nu a fost acceptat, de exemplu, la bord când s-a trezit parlamentarul respectiv să uite să-și facă rezervarea?", a mai explicat Cezar Osiceanu.

Mădălina Mezei, fost director general al TAROM, s-a prezentat luni la sediul DNA unde a fost audiată în calitate de martor într-un dosar deschis de procurorii anticorupţie ca urmare a acuzaţiilor publice aduse de Mădălin Mezei. Potrivit acesteai, ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să reţină la sol mai multe aerionave TAROM cu scopul de a împiedica parlamentari din teritoriu să ajungă la Parlament în ziua votului pe moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat, luni, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că analizează posibilitatea de a formula o plângere penală împotriva fostului director general al TAROM Mădălina Mezei pe care o acuză de "inducere în eroare a organelor judiciare".