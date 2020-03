Un preşedinte de CJ propune ca medicii veterinari să testeze românii de coronavirus

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, a ridicat duminică o problemă care nu s-a mai discutat până acum: durează mult până ajung rezultatele testelor de coronavirus și în județul unde își exercită funcția nu se știe dacă sunt sau nu sunt bolnavi de COVID-19 petru că de trei zile Clujul nu a trimis rezultatele testelor. În acest context, el spune că direcțiile sanitar-veterinare dispun de aparatura necesară testării rapide dar mai au nevoie de kit-ul special pentru COVID-19. Medicii veterinari așteaptă să fie solicitați de autorități pentru ajutor în cazul coronavirusului.

„Stimate domnule Ion Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne și Președintele Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Suntem în mijlocul Scenariului 3, România va intra în #StareDeUrgență, județe întregi așteaptă rezultatele prelevării probelor coronavirusului și oamenii sunt puși în pericol, dar în acest moment se face #RealTimePCR DOAR în câteva județe. Acest lucru, cu toate că majoritatea județelor, prin structurile sanitar-veterinare teritoriale dispun de această aparatură, având nevoie doar de KIT-ul de lucru pentru #COVID19.

Mai exact, Real Time PCR-ul este disponibil în majoritatea Laboratorelor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, organizate ca servicii în cadrul Direcțiilor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la nivelul fiecarui județ. Acolo sunt specialiști medici veterinari care deja au folosit aparatura, cunosc procedurile și așteaptă doar să ajute în această pandemie.

Așadar, am rugămintea să luați această măsură și să o integrați în Planul de Măsuri al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin dispunerea de urgență a folosirii acestei aparaturi și reducerea timpilor de diagnosticare, pentru că, în această perioadă, fiecare moment este prețios. S-a pierdut deja prea mult timp și oamenii au nevoie de măsuri ferme. De exemplu, din județul Bistrița-Năsăud am trimis 92 de probe la Cluj și de 3 zile nu am primit niciun rezultat! Este inadmisibil ca Laboratoarele din cadrul #DSVSA să dispună de Real Time PCR și oamenii să aștepte zile-ntregi după rezultat!”, a scris Moldovan.