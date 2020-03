Un primar din Giurgiu a dat vina pe coronavirus pentru că a fost prins de radar. "M-a trimis să izolez oamenii, de aia m-am grăbit"

Edilul social-democrat le-a spus poliţiştilor că se grăbea pe motiv că se întorcea de la o şedinţă de la Prefectura Giurgiu în care primise sarcina de a izola mai multe persoane din comună, pe fondul epidemiei de coronavirus.

Potrivit Digi24, primarul din Singureni a fost amendat cu 4.640 de lei pentru că a condus cu viteză peste limita legală în localitate, dar şi pentru că a refuzat iniţial să prezinte documentele. Mai mult, edilul a fost sancţionat şi pentru injuriile aduse poliţiştilor.

Discuţia dintre primarul din Singureni şi poliţist

Primar: Pe timpul ăsta nu-mi arde de radar, îmi arde de cu totul altceva. Țara asta arde și vouă vă arde de radar.

Polițist: Și ai venit dumneata să salvezi țara asta?

Primar: V-am spus că nu e corect și normal ceea ce faceți.

Polițist: Dumneata ai dreptul să circuli cu viteză în localitate?

Primar: Eu vin de la ședință de la prefectură, cu domul Georgescu, și m-a trimis să izolez oamenii. De-aia m-am grăbit.

(...)

Polițist: În afară de circ nu faci altceva, nimic, niciodată.

Primar: O să-i dau telefon și domnului Marcel Vela.

Explicaţia primarului prins de radar

”Nu am făcut nimic impresionant. Le-am spus să îmi facă procesul verbal mai repede că mă grăbesc. Eu nu am spus că îi reclam, am spus că o să le spun șefilor din cadrul Poliției Giurgiu, că nu este normal, eram pe proprietatea mea acolo. Când am văzut că mă filmează, i-am filmat și eu pe dânșii.

Nu eram pe șosea, mașina era poziționată chiar în fața porții tatălui meu. Mașina era chiar lângă poartă.

Noi, comitetul de urgenţă din Singureni, venisem de la Prefectură, acolo unde au participat toate instituțiile. Am recunoscut că am greșit, că am depășit viteza și vreau procesul verbal. M-am supărat că nu mă lăsau să intru în curte.

Am depășit cu 10 km limita. Mi-am cerut scuze, dar România trece prin clipe groaznice acum. Am stat o jumătate de oră să îmi facă procesul verbal. S-a creat prea mare haos pe o chestie că nu știu cum să-i zic, când țara asta arde. O să fac o reclamație. Ei nu aveau voie să stea acolo. Pe ordinul de serviciu nu scria să facă radar acolo.

Nu am respectat, plătesc amenda și asta e.

Îmi cer scuze tuturor polițiștilor din țara asta, dar nu celor doi”, a declarat Marian Pătuleanu, primarul de la Singureni, la Realitatea PLUS.