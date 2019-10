Articol publicat in: Societate

Un român beat a fost salvat de la moarte de două prostituate aflate la "muncă". Ce păţise bărbatul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un român de 34 de ani a fost la un pas de moarte, după ce a căzut într-un canal adânc de 3 metri în localitatea italiană La Spezia. Foto: gazetaromaneasca.ro Românul era băut când s-a întâmplat totul, scrie rotalianul.com. Șansa lui a fost că două prostituate aflate în zonă care au chemat ajutoare. Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 22.00. Citeşte şi Metoda loverboy. Proxeneţii îşi scoteau şi soacrele la produs în Italia, nu numai iubitele. Cum funcţiona reţeaua La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri care au reușit, cu ajutorul unei scări automate, să-l scoată pe român din canal. Bărbatul de 34 de ani a fost stabilizat de echipajul de la ambulanță și transportat de urgență la spital. Medicii spun că românul nu se află în pericol de moarte, deși a căzut de la o înălțime considerabilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay