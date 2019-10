Articol publicat in: Societate

Metoda loverboy. Proxeneţii îşi scoteau şi soacrele la produs în Italia, nu numai iubitele. Cum funcţiona reţeaua

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Metoda loverboy era valabilă şi în cazul soacrelor într-o reţea de proxenetism destructurată de poliţişti în Italia. Acestea din urmă erau scoase şi ele la produs de către iubiţii fiicelor lor. Foto: gazetaromaneasca.ro Soacrele erau trimise la evenimente de tip petrecerea burlacilor sau conviețuiau cu bătrâni care le plăteau serviciile sexuale, în provincia siciliană Agrigento, scrie gazetaromaneasca.com. 50 de persoane sunt cercetate în dosarul de proxenetism în care au fost emise 4 mandate de arestare. Trei arestări au fost operate, o a patra persoană este căutată, în cadrul operațiunii numite "Rege Manex". Citeşte şi Reţea de prostituţie organizată de către cetăţeni români descoperită de autorităţile franceze Agenții Comisariatului din Palma di Montechiaro au executat un ordin de arest preventiv, emis de magistratul Curții de Agrigento, Luisa Turco, împotriva a patru persoane acuzate de exploatarea prostituției. Au fost arestați (apoi trimiși la arest domiciliar) Vincenzo Mangiavillano, italian de 62 de ani din Palma di Montechiaro și doi români, Negoiță Pardaian, 46 de ani, cu domiciliul în Canicattì; Ionela Bichineț, 30 de ani, româncă rezident în Capo și capturată în Rocca di Neto, în zona Crotone. Negoiță Pardaian, cunoscut sub numele de "Mario", foarte cunoscut în Palma di Montechiaro – este considerat adevăratul lider și strateg al grupării care se ocupa cu prostituția între Licata, Palma și Canicattì organizând întâlniri sexuale plătite folosind românce tinere. Organizatorii ofereau locuințe pentru a fi folosite pentru întâlniri sexuale plătite și, desigur, fetele recrutate, pe care le însoțeau la întâlniri. Procentele de câștig cerute de exploatatori erau mari, aproape 50% din ceea ce încasau tinerele prostituate. Pentru a nu fi descoperiți, membrii bandei foloseau un limbaj codat. Clienții erau numiți „cafea". Banii – contravaloarea serviciilor sexuale – „foi" sau „frunze". În ciuda limbajului criptic folosit de suspecți în conversațiile telefonice, polițiștii de la secția de poliție Palma di Montechiaro au reușit să scoată la lumină activitatea grupării. Cincizeci de persoane au fost înscrise în registrul suspecților. Șeful secției de poliție din Palma di Montechiaro, comisarul șef Tommaso Amato, care a declanșat operațiunea, a anunțat: „Arestările efectuate în ultimele ore sunt doar vârful aisbergului". Victimele sunt fete din Europa de Est și, în special, din România. Cercetate sunt și alte persoane care ar fi jucat un rol decisiv în procurarea fetelor și convingerea acestora de a desfășura activități sexuale cu perspectiva unor câștiguri facile. Multe fete erau plasate la bătrâni, pentru a fi îngrijitoare, dar și a presta servicii sexuale. Prostituatele erau întotdeauna disponibile. Interceptările telefonice și ambientale – pe care polițiștii din Palma di Montechiaro le-au folosit pentru a desfășura investigațiile – au scos la lumină și cazul „în care Negoiță a fost solicitat prostituate pentru o petrecere a burlacilor", a explicat, în cadrul unei conferințe presă, comisarul șef Tommaso Amato. Dar activitățile sexuale aveau loc în locuri din cele mai diferite, în mașină, în apropierea parcului public al primăriei... „O situație de degradare absolută"- a subliniat șeful secției de poliție – „mai ales atunci când o prostituată s-a plâns altor suspecți pentru că raportul a fost întrerupt de copilul, care se afla pe aceeași mașină, care s-a trezit brusc ". Din anchetă a reieșit că un raport sexual a fost întrerupt de strigătul unui copil care se afla în mașină și se trezise. "Românul arestat și-a trimis partenera să se prostitueze, dar a trimis-o să se prostitueze și pe soacră", a adăugat șeful secției de poliție din Palma di Montechiaro. "Clientela era mixtă, chiar și din afara localității Palma di Montechiaro. 100 de euro serviciul. Una dintre modalitățile de exploatare a prostituției era și prin plasarea de prostituate române în casele bătrânilor din Palma di Montechiaro, garantând servicii sexuale. Intermediarii făceau între 200 și 400 de euro pe lună ". Ancheta a început după ce poliția a primit o plângere de răpire a unui copil. Și cercetând, de fapt, s-a descoprit gruparea de exploatare a prostituției. "În timpul investigațiilor am constatat că spațiile de cazare folosite se schimbau permanent: comunitatea românească este foarte numeroasă atât în Palma, cât și în Canicattì.", a mai spus comisarul șef. loading...

