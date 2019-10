Articol publicat in: Extern

Un român din Anglia a fost prins că fura dintr-un magazin. S-a bătut cu poliţiştii şi a încercat să fugă

Românul a fost filmat în clipa când şi-a dat seama ce făcuse şi în ce situaţie se afla şi a încercat să iasă în forţă do şi să fugă de la locul faptei. Cu toate acestea, hoţul şi-a dat seama că nu mai are scăpare, poliţiştii fiind pe urmele lui. Sub presiunea urmăririi de către poliţie, românul a trecut apoi la ameninţări la adresa oamenilor legii. Bărbatul a fost prins și încătușat de autoritățile britanice după incident, potrivit România.tv. Bărbatul care a vrut să fugă în momentul în care a fost capturat de polițiști a devenit extrem de violent și a început să-i amenințe pe polițiști.

