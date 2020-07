Un senator PNL, filmat cu sticla de coniac şi pisica în braţe în timpul dezbaterii pentru legea carantinei şi izolării

Dezbaterile au început marţi, după ora 21:00 şi s-au încheiat în jurul orei 01:30. În timpul unei pauze, senatorul liberal Fenechiu a arătat în faţa camerei, care transmitea LIVE, o sticlă de coniac.

"Un coniac din anul nașterii mele, are 50 de ani. Așa, cand e cate un moment important, beau cate un paharel. Îmi stimuleaza creativitatea. Deci e foarte ok. Și ca lumea să nu știe ce fac, bem din ceșcuță. Pe vremuri, când eram elev și fentam anumite reguli, îmi puneam în ceșcuță", a spus senatorul PNL de Bacău, Fenechiu.

"Bag-o sub masă, Daniele" - a fost una dintre replicile colegilor săi parlamentari, foarte amuzați de situație.

Senatorul a continuat să îşi amuze colegii şi a adus în faţa camerei şi o pisică pe nume Şaşa.

"Doamna președintă? Două voturi pentru!" - a spus Fenechiu în timp ce flutura lăbuța pisicii sale în fața camerei, indicând astfel că, pe lângă votul lui, ar trebui înregistrat și votul ...pisicii.

Reacţia senatorului

Senatorul a declarat după difuzarea imaginilor în mediul online faptul că momentul a avut loc într-o pauză de 20 de minute, ci nu în timpul votului. Acesta a declarat că era un moment de relaxare şi a dorit să destindă atmosfera.

"Momentul cu coniacul era intr-o pauza de 20 de minute, nu era in timpul votului. Nu am baut coniac, pur si simplu am aratat o cescuta, era o gluma, era un moment de relaxare. Am vrut să destind atmosfera. Din punctul meu de vedere nu am facut nimic reprobabil. Cei care cred ca un senator sau deputat nu este tot om, nu este cuprins de oboseala, greseste", a spus Fenechiu la Digi24.

Senatorul a indicat că dacă s-a viziona întreg momentul care dureaza mai multe minute, atunci ar reiesi că totul a fost o glumă, însă imaginile selectate și difuzate public pot induce o altă percepție.

„Afecteaza imaginea mea si imaginea PNL. A fost un moment de destindere gustat de colegii mei", a spus el, care a indicat că îi pare rău de ce s-a întâmplat și că nu știa că se înregistrează și în pauză.