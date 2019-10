Articol publicat in: Societate

Un şofer beat a omorât doi oameni într-un accident la Iaşi FOTO şi VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Şoferul care a provocat accidentul a fost transportat la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi, cu multiple traumatisme, surse din cadrul anchetei afirmând că el avea o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite, într-un accident petrecut, sâmbătă dimineaţă, în judeţul Iaşi, din cauza unui şofer băut care a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens. Accidentul s-a petrecut în zona localităţii Bălţaţi, judeţul Iaşi, pe drumul european 583. Primele cercetări ale poliţiştilor arată că şoferul unui Volkswagen Passat, de 32 de ani, a făcut o depăşire periculoasă, fără să se asigure, şi a intrat pe contrasens izbind violent un autoturism Opel Corsa care venea din sens opus. Primele informaţii arată că ambele maşini circulau cu peste 100 de kilometri la oră. Cei doi bărbaţi din Opel Corsa, de 50 şi 55 de ani, au murit pe loc, în timp ce un copil de 14 ani aflat în acelaşi autoturism a fost rănit grav, fiind transportat la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi. Circulaţia rutieră în zonă a fost blocată pe ambele sensuri timp de câteva zeci de minute. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. loading...

